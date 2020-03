Llamarán a cuentas a los regidores del PT de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Aun cuando el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno llegó a la alcaldía de Ahome con la bandera del Partido del Trabajo, de acuerdo a los estatutos del mismo no se pueden permitir los actos de corrupción bajo ninguna circunstancia, declaró Leobardo Alcántara.

El dirigente estatal del PT se refirió así al ser cuestionado sobre los gastos excesivos del alcalde ahomense en viajes a diferentes partes del país que se dio a conocer en EL DEBATE.

Critican al alcalde

“No tengo la cifra exacta de lo que ha gastado el alcalde en viajes, pero es una pena, es una vergüenza que tengamos un presidente municipal que está gastando excesivamente las arcas del municipio para viajes.”

Y es que comentó que en estos viajes el funcionario municipal no ha traído beneficios concretos al municipio, pues agregó que de acuerdo a la información que tiene, hasta el momento Ahome no ha recibido apoyo de parte del gobierno federal.

“El alcalde no ha podido explicar para qué son las salidas. No vemos obras, no vemos cosas para bien del municipio, por eso se-ría interesante hablar con los regidores para armar una comisión e investiguen bien de fondo el tema de todos los gastos.”

El líder estatal del PT añadió que no solamente se enfocarían en las acciones del alcalde, sino de los funcionarios municipales, pues dijo tener gobierno sin corrupción, es lo que marca la Cuarta Transformación.

No nada más del presidente municipal sino de todos los colaboradores que trabajan en el Ayuntamiento, eso es muy importante”, enfatizó.

En ese sentido, adelantó que podría ser la próxima semana cuando visite la ciudad de Los Mochis a fin de tener una reunión con los regidores del Cabildo ahomense que forman parte del PT.

“Voy la próxima semana para tratar este tema con los regidores y vamos a invitar a los compañeros de Morena con quienes hemos estado en alianza desde el año 2000 y que juntos hemos encabezado el proyecto de la Cuarta Transformación. Es justo y necesario que los compañeros de Morena también se sumen a esto que creo que es un tema que nos debe de interesar a todos y en el que debemos participar todos”, destacó.

Postura

Por último, Alcántar reiteró que pedirá a los regidores del PT del Cabildo ahomense que retomen el tema e inicien una investigación para determinar si existe un acto de corrupción o no.

Para entender...

Hasta 17 mil pesos diarios gasta Billy Chapman en viajes

Hasta 17 mil 440.01 pesos diarios ha gastado el presidente municipal Manuel Guillermo Chapman Moreno en uno de los viajes que realiza para reuniones de trabajo o para fortalecer relaciones públicas en Ciudad de México, Sonora o Baja California, según documentos oficiales de la Plataforma Nacional de Transparencia del Municipio de Ahome.

El importe total erogado con motivo de encargo de comisión en diez viajes realizados el 2019 fue de 172 mil 308.12 pesos, de los cuales 8 fueron a la Ciudad de México a diversas reuniones de trabajo con funcionarios federales, según el documento de los informes de viáticos realizados.