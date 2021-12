Llega Cutberto Ríos a Recaudación de Rentas en el norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- A partir de este lunes, Cutberto Ríos Beltrán tomó el cargo oficialmente como titular de la oficina de Recaudación de Rentas en la zona norte de Sinaloa.

Cabe mencionar que hasta hace algunos días, el responsable de esta dependencia era Alexandro Méndez González.

Durante la toma de protesta, el director general del Sates, Óscar Luis López Barraza, comentó que así como en esta oficina, de igual forma, se están haciendo cambios en el resto del estado, confiando en que en estos días quede ya establecido el equipo de trabajo.

“Vamos empezando, algunos van a repetir pero la mayoría no, comenzamos hoy porque por instrucción del señor gobernador ahora en noviembre por el tema del Buen Fin y de que no podías descuidar la recaudación pues no quisimos hacer cambios. Comenzamos en el norte precisamente por la importancia que tiene en la entidad y vamos a hacer el recorrido en toda la zona”, abundó.

Asimismo, señaló que el responsable para Salvador Alvarado aún no se tiene mientras que en Guasave quedará Mónica Nava.

“No tengo el dato de quienes repiten pero el que tengo en mente es el de Cosalá, en El Fuerte traemos a José de Jesús Pacheco”.

López Barraza destacó que las personas que llegarán a estos puestos deben de cumplir con el perfil pero sobre todo, con el conocimiento del tema.

Leer más: Buscan regularizar el impuesto Predial en Ahome

“Revisamos sus perfiles, son personas que la ciudadanía conoce y ellos de manera directa e indirecta estuvieron en la campaña y cumplen con el perfil. No son por pago de cuota porque de haber sido así los habríamos nombrado desde el inicio”, enfatizó.