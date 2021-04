Llega agua por diez minutos en zonas de El Jitzámuri, Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Entre 10 y 15 minutos de agua llegó ayer por las tuberías de algunos domicilios en el campo pesquero El Jitzámuri, lo que podría representar una luz de esperanza para la solución al añejo problema de falta del vital líquido.

Sin embargo, los pobladores continúan en la postura de que no bajarán la guardia en su exigencia a las autoridades para que el problema se solucione de raíz y el total de la población cuente con el servicio de agua potable en sus hogares.

“Sí, al parecer los de Japama están haciendo pruebas de las tuberías para ver si hay fugas o si no están tapadas de tantos años sin usarse, pero todos en el campo estamos en la misma postura de que si el problema no se soluciona por completo, no permitiremos que se realicen elecciones el próximo 6 de junio”, dijo tajantemente Ivet Cendejas.

La vecina de El Jitzámuri señaló que si bien comenzó a salir agua en algunas tuberías, esta es de muy mala calidad, puesto que no sirve la red y el agua sale turbia, por lo que las autoridades de salud de la comunidad recomendaron no utilizarla hasta que se hayan limpiado las tuberías. El problema, dijo, es que tampoco llega agua suficiente en pipas mientras se soluciona el problema por completo.

El problema continúa

En tanto, Alberto Cisneros dejó en claro que el problema de la falta de agua continúa, pues aún no cuentan con servicio en las tuberías y tampoco hay agua en pipas suficiente para todos.

“Seguimos con el problema. Mandaron un poquito de agua, pero sabemos que es porque hay ruido y campañas políticas y se ha presionado mucho por los medios, pero el problema resuelto aún no está. Han estado trayendo agua con pipas, pero no se dan abasto, no son suficientes y en ocasiones tardan varios días en pasar”.

Explicó que en algunas zonas de la comunidad fue donde llegó agua por algunos minutos, pero no les alcanzó para nada.

“Hay muchas problemas en la estructura de la red de distribución, aunque mandaron agua es de muy mala calidad. Al menos en mi casa 10 minutos salió agua y alcanzamos agarrar un poco, pero teníamos años sin que saliera nada de agua y mandaron, pero igual lo vemos como un mejoralito nada más.”

Dijo que hay sectores que tienen hasta diez años sin el servicio y por las condiciones del terreno tampoco les llegó nada en esta ocasión.