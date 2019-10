Llegan 10 nuevas unidades recolectoras de basura para servicio en el municipio

Los Mochis, Sinaloa.- Las reuniones de trabajo con la empresa recolectora de basura PASA están dando buenos resultados para mejorar el servicio en Los Mochis y las comunidades rurales del municipio en beneficio de toda la población, confirmó el presidente municipal Billy Chapman, quien informó que se han adquirido 10 unidades nuevas, las cuales desde hace un par de días atrás ya entraron en operación para atender las zonas más complicadas.

“La acumulación de basura en lugares equivocados, o no permitidos, de manera inmediata y automática genera problemas de salud y de higiene, lo que se podría complicar y eso no lo podemos permitir”, expresó Chapman Moreno.

Dijo que la solución es recoger la basura de las calles y llevarla al punto donde debe ser tratada para evitar problemas de salud pública y que estás 10 nuevas unidades servirán de mucho en estas tareas.

El alcalde aprovechó para invitar a la ciudadanía a no tirar la basura a la intemperie en las calles o lugares no permitidos, sino depositarla en los botes y contenedores, y sacarla de sus casas atendiendo las rutas y horarios, para no generar mayor problema, ya que todos resultamos afectados.

Chapman Moreno subrayó que continuará trabajando fuerte y muy cerca de la ciudadanía para resolver las gravísimas necesidades y problemática que se han dejado crecer durante años, complicando y dificultando mucho poder resolverlas de la manera tan pronta como la propia ciudadanía desea y como la autoridad quisiera.