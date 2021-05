Llegó la hora para todos los ahomenses, asegura Miguel Ángel Camacho

Los Mochis, Sinaloa.- En el bloque del Conversatorio de Ideas y Propuestas organizado por Debate, destinado para que los candidatos a la alcaldía de Ahome expusieran el porqué los ciudadanos deberían de darles el voto, Miguel Ángel Camacho Sánchez enfatizó que a diferencia de sus oponentes, él sí ha trabajado directamente con la ciudadanía, buscando opciones para resolver la problemática social que aqueja al municipio de Ahome, principalmente en materia de servicios públicos.

Miguel Ángel Camacho aseguró que en su gobierno no existirán los ‘moches’ y recalcó que se realizarán las auditorías desde el primer día, por ello y muchas cosas más, pidió a los ahomenses votar por la fórmula del partido Movimiento Ciudadano.

“Conmigo vas a tener los mejores servicios públicos de calidad para elevar el nivel de vida, yo sí conozco las necesidades, yo sí ando comunidad por comunidad, casa por casa y haciendo los compromisos porque es la única manera de conocer las necesidades no haciendo encuestas en las oficinas como las hacen mis compañeros y se ponen en primer lugar, yo traigo el primer lugar dentro de la aceptación ciudadana porque yo sí trabajo, yo sí me dedico a tratar de buscar cómo resolver la problemática social que tanto le aqueja al municipio de Ahome; en mi gobierno no va a haber moches, en mi gobierno va a haber asignaciones directas pero a quien realmente le apueste de una manera firme a dar el mejor precio por la misma calidad; también vamos a hacer esas auditorías.”

Para finalizar indicó que quiere ser un gobierno diferente y que no dispondrá de lo que no le corresponde.

“Yo no quiero gobiernos como las últimas tres administraciones yo quiero ser un gobierno diferente dame esa oportunidad amigo empresario amigo ciudadano de las 7 sindicaturas y de aquí de la zona urbana creo que llegó la hora de los ahomenses, del pueblo de Ahome, por eso te pido dame el voto para todos los candidatos de Movimiento Ciudadano… Yo no voy a disponer de lo que no me corresponde, vamos por Movimiento Ciudadano, por eso te digo: yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo.”