Llevan años soportando aguas negras de drenaje en Jardines de Morelos en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Desde hace más de tres años los vecinos del fraccionamiento Jardines de Morelos, de la ciudad de Los Mochis, enfrentan un serio problema de salud.

Y es que en al menos en cuatro cuadras las aguas negras del drenaje están regadas por toda la calle, representando un grave riesgo para la salud de los habitantes.

Lidia “N”, vecina del lugar, señaló que en muchas ocasiones se ha denunciado esta situación ante la Japama, incluso ante el mismo Ayuntamiento de Ahome, pero hasta la fecha nadie les ha resuelto.

Molestia

“Tenemos años con esta situación. Yo personalmente he ido al Ayuntamiento sólo me dicen que lo van a checar, pero la verdad es que no hacen nada. No podemos seguir viviendo con estas fugas de drenaje, no podemos pasar, no podemos caminar. Creo que las autoridades tienen que hacer algo al respecto”, abundó.

De igual forma, señaló que algunos vecinos ya han tenido problemas de salud, como cuadros gastrointestinales y otros han presentado enfermedades de piel y es que, afirman, las aguas negras están en todo momento, es decir, cuando llueve y cuando no llueve también.

“Cómo no nos vamos a enfermar, pues si todo el día estamos oliendo aguas negras y no sólo oliendo, sino que las llevamos y traemos para todos lados con las llantas de los carros. A veces no podemos ni estar afuera de las casas porque el olor es insoportable. Aquí urge que vengan las autoridades y se den cuenta realmente de la situación, no nos pueden tener viviendo de esta manera”, destacó.

Solicitud

Por último, señaló que todas las semanas ponen reportes ante la Japama, pero solamente les dan largas y es que la respuesta siempre es que tienen que esperar a que bajen los niveles.

“Siempre estamos hablando a la Japama y es que es una burla la respuesta que nos dan siempre. Primero, cuando llueve las fugas se ponen peor y nos dicen que tienen que esperar a que baje los niveles, pero cuando no llueve también es la misma y nos dicen que tenemos que esperar. A veces mandan un camión y levantan una alcantarilla, es todo lo que hacen, al final el problema sigue”, enfatizó.

Los vecinos de Jardine de Morelos piden solución a la fuga de aguas negras. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Leer más: ¡Ojo! "Semáforo verde en Sinaloa no implica olvidar protocolos": Salud de Ahome

Exigen solución

Los vecinos piden la intervención inmediata de las autoridades para solucionar de fondo este problema de drenajes colapsados que, aseguran, tienen muchos años, pero nadie se ha querido hacer responsable de buscar un proyecto de mejora del sistema.