Llevarán caso de síndica procuradora de Ahome al Senado

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a la seriedad del tema, el caso de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites será llevado al Senado de la República, adelantó Mario Zamora Gastélum, quien se mostró preocupado por el temor que tiene la funcionaria luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) emitiera un fallo a su favor, reconociendo que en el municipio se ha ejercido violencia política en su contra.

«Ya llegaron cartas al Senado de varias organizaciones civiles del municipio de Ahome en donde nos piden que subamos este tema, que hagamos un exhorto desde el Senado. Voy a compartir esta información con distintos compañeros senadores, con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, con la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, con mis compañeros senadores sinaloenses Rubén Rocha e Imelda Castro; es decir, no es un tema de partidos políticos, creo que todos coincidimos en estar totalmente en contra de la violencia política, sobre todo en contra de una mujer», agregó el senador.

En cuanto a los ordenamientos que el alcalde, los funcionarios y los regidores deben acatar, dijo confiar en que se cumplan, no solo porque así lo ordena el Tribunal, sino porque sería una buena señal hacia la ciudadanía:

«Hoy es un Tribunal el que ha fallado con una sentencia muy clara e incluso pide de manera explícita que el alcalde se disculpe públicamente, lo cual yo espero que nuestro presidente municipal lo haga. Tiene que acatar esta resolución, aunque seguramente irá a otras instancias, pero lo más prudente es que lo aceptara, creo que sería en beneficio de todos», precisó.

«Leí en EL DEBATE con mucha preocupación una portada que uno no quisiera ver, una mujer, para empezar, la síndica, que literalmente dice tener miedo por su vida y la de su familia»: Mario Zamora, Senador. Foto: EL DEBATE

Reconocimiento al Teesin

Asimismo, reconoció el trabajo hecho por los magistrados que conforman el Teesin, pues dar una resolución como esta es muestra de que las cosas se están haciendo bien:

«Una nota como esta no hace otra cosa más que generar tristeza, una gran preocupación, y nos obliga a ocuparnos. Va toda mi solidaridad a la síndica y a su familia, y a que se respete lo que el Tribunal del Poder Judicial, en donde los magistrados por fallo unánime aceptaron que queda claro que está habiendo faltas contra esta mujer valiente que es la síndica procuradora», enfatizó.

El legislador federal consideró una tristeza que Ahome se vea envuelto en un tema tan delicado, pues va contrario a lo que a nivel nacional e, incluso, internacional se ha hecho para defender la posición de las mujeres en la función pública y en todos los ámbitos sociales:

«Leía hoy (ayer) el periódico EL DEBATE con mucha preocupación una portada que uno no quisiera ver, una mujer, para empezar, la síndica, que literalmente dice tener miedo por su vida y la de su familia. Creo que si algo debemos de reconocer en México es cómo hemos venido avanzando, y se lo reconozco, la Administración que preside Andrés Manuel López Obrador, que es el que todos nos hemos dado cuenta de la relevancia de las mujeres, así como su relevancia en su participación», señaló Zamora Gastélum.

El fallo

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa se quedó corto con la sentencia que dio al alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, en comparación con todos los atropellos que cometió, consideró el diputado local Juan Ramón Torres Navarro:

«El alcalde, los funcionarios señalados y regidores tienen que hacer el mandato que se hace a través del Tribunal, y lo vemos muy bien, porque así se da cuenta el presidente municipal del respeto que le debe tener a cada personalidad y a cada persona en general».

El legislador consideró absurdo que un funcionario tenga que sentir miedo de sus autoridades; pero, en este caso, en el que la síndica procuradora solicita seguridad debe acatarse:

«¿Qué podemos esperar del alcalde como represalia haberle ganado a él, ya que tiene problemas de operatividad, tiene problemas de posesivo? Repruebo rotundamente que tome represalias contra la síndica procuradora. Del señor alcalde se puede esperar todo por la arrogancia que tiene siempre. En lo personal, estoy con el pueblo y estoy con ella, estoy con la justicia y la democracia. Ya basta de tanta impunidad que existe».

Juicio político

Torres Navarro dejó claro que trabajará en la bancada morenista para tratar el tema del posible juicio político contra Billy Chapman ante sus compañeros, «porque, de continuar con sus arrebatos y no hacer las cosas como deben hacerse en el municipio de Ahome, entonces sí vamos para adelante con el juicio político; hay mucha procedencia, pero la Comisión de Puntos Constitucionales no la quiso pasar, pero es viable», dijo.

Asimismo, brindó su apoyo y respaldo a la síndica procuradora, a quien dijo que no está sola:

Tiene amigos legisladores y que el pueblo la respalda. Queremos una justicia, que es lo que pregonamos en campaña para que la ciudadanía tuviera un mejor municipio y un mejor estado. Lástima que en lo particular vemos peor al municipio».

«El fallo del Tribunal es un argumento importante para impulsar el juicio político contra Chapman»: Ramón Torres Navarro, Diputado local. Foto: EL DEBATE

Llamado de auxilio

El hecho de que la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites diga públicamente que tiene miedo es una petición de auxilio que debe ser atendida de inmediato por las autoridades estatales y federales, consideró José Borunda Meléndez, presidente de Morena en Ahome:

Ella es una víctima del delito de amenazas, y si por machismo o por indiferencia no se le toma en cuenta, se tiene que recurrir a todas las autoridades, incluso a las federales».

El líder de Morena en Ahome resaltó que los diputados locales son los principales protectores del alcalde Billy Chapman, y deben de cambiar su actitud: «Deben apegarse a la ley y procurar el bien del pueblo, ahora fue un colegiado el que por unanimidad encontró culpable a Chapman».

Dijo que tras el dictamen que diera el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, el municipio está obligado a darle todas las facilidades para que cumpla con sus funciones.

Lamentó que Billy Chapman a través del jurídico del Ayuntamiento diga que recurrirán a otras alternativas para no cumplir con el fallo del tribunal.

“Estamos todavía con la sorpresa de que Billy Chapman se haya rehusado a cumplir con un fallo de un tribunal electoral, ya se me hizo una actitud de una soberbia muy grande, de una actitud muy poco política. Obviamente que ese coraje y esa soberbia que está mostrando inquietó a la ciudadana síndica, dado que el recurso principal que ella presentó es por amenazas de muerte, y tiene razón. El gobernador tiene obligación de proteger a esta mujer funcionaria y madre de familia», resaltó.

Borunda Meléndez dijo que esta situación no se puede tomar como normal, pues directa o indirectamente afecta también la vida política del municipio, del estado y del país:

«Afecta a Morena, afecta al PRI, que es el partido del alcalde; afecta al PT, que es quien lo postuló; pero no es culpa de los partidos, sino que esta persona (Billy Chapman) no está preparado ni reúne el perfil para estar al frente de una Administración pública, pues la ciudadana síndica no es la única que ha sufrido de esta situación, recordemos a la reportera de EL DEBATE, a la mujer policía, a la empleada de Comunicación Social del Ayuntamiento, son varias, y creo que la pelota está en la cancha del gobernador de proteger la integridad de la síndica».

Se dijo totalmente en contra de la situación que se está viviendo en Ahome. «Este municipio —dijo— no merece que se le esté tratando así».

Agregó: «Era el más ordenado de Sinaloa, y no merece que se le esté tratando así, con la indiferencia del señor gobernador. No es justo. Él gobierna Ahome también y es el que tiene que venir a poner orden».

Dijo que Quirino Ordaz Coppel le está dejando todo el peso a los diputados, que, ciertamente —resaltó—, han estado muy débiles y permisivos en este tema:

«No se vale, porque este municipio no puede dejarse caer al grado de tener ahí a un energúmeno que amenaza de muerte a las personas y que tenemos miedo a que vaya a cumplirlas, eso no puede ser, esto ya no es política, ya estamos en el terreno de seguridad pública», dijo.

El presidente de Morena en Ahome coincidió con el diputado Juan Ramón en que con el fallo del Tribunal Electoral se abre un abanico de posibilidades para que el Congreso del Estado retome el tema del juicio político contra Manuel Guillermo Chapman Moreno:

«Este es un argumento de mucho peso para que los diputados puedan emplear, o tal vez sea lo que estaban esperando, y con esta situación que respalda el Tribunal Colegiado Electoral del Estado ya tendría qué implementarse un juicio contra Chapman».

En el norte respetamos a las mujeres, y hago un llamado a los diputados caballeros norteños que saquen la casta de hombres y ayuden en este caso, eso es lo que nos caracteriza a los norteños, defendemos a nuestras mujeres».

«En el norte respetamos a las mujeres, y hago un llamado a los diputados caballeros norteños que saquen la casta de hombres y ayuden en este caso. Eso es lo que nos caracteriza a los norteños: defendemos a nuestras mujeres»: José Borunda,

Presidente de Morena en Ahome. Foto: EL DEBATE

El miedo es solidario: Dignora Valdez

Como coadyuvante en el juicio que presentara la síndica procuradora ante el Teesin aparece el nombre de Dignora Valdez López, agente de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome.

«Al fin puedo decir que una de tantas se hizo justicia, que aunque el fallo a favor no le va a regresar su desgaste emocional o económico, al menos se sabe públicamente que algunos servidores públicos sí han estado violentando a su persona y no deslindamos que los demás en sus áreas estén haciéndolo también con otras personas», dijo Valdez López.

Destacó que el miedo que expresó la síndica procuradora es comprensible y hasta compartido, puesto que considera que, como funcionaria, se siente indefensa:

«El miedo es solidario, porque de alguna manera sabemos que nos encontramos totalmente indefensas, puesto que la mayoría de las instituciones no nos ha cobijado del todo. Es necesario el respaldo del Gobierno del Estado y del Gobierno federal para la síndica, y eso debió ser desde un principio. Creo que incluso ella está solventando el gasto de su guardaespaldas, y eso no es justo», dijo.

«Formo parte de diversos colectivos, y si la mayoría considera impulsar un juicio político contra el alcalde, igualmente me uno»: Dignora Valdez, Policía municipal. Foto: EL DEBATE

Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa

Si cabildo no pide disculpas a la síndica de Ahome, se impondrán sanciones

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa informó que el cabildo de Ahome tiene un plazo de diez días para atender el resolutivo consecuente a la denuncia interpuesta por la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites por violencia política.

Guillermo Torres Chinchillas precisó que, si los integrantes del cabildo no ofrecen una disculpa pública a la síndica, se podrán interponer sanciones administrativas en su contra por omitir acatar un resolutivo de índole de justicia electoral en materia de violencia política.

Manifestó que Angelina Valenzuela tiene las facultades de volver a presentar otro recurso de denuncia en contra del cabildo por omisión del decreto del Tribunal Electoral, y que tal recurso transitaría de manera muy positiva al ponerse a consideración del pleno.

Denuncias

26 noviembre 2018

La síndica procuradora interpuso una denuncia contra el alcalde Billy Chapman por amenazas de muerte ante la Vicefiscalía General del Estado zona norte.

La síndica procuradora interpuso una denuncia contra el alcalde Billy Chapman por amenazas de muerte ante la Vicefiscalía General del Estado zona norte. Foto: EL DEBATE

25 septiembre 2019

La síndica procuradora interpone denuncia por violencia política en razón de género ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

La síndica procuradora interpone denuncia por violencia política en razón de género ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Foto: EL DEBATE

3 de diciembre 2019

El Teesin resolvió a favor de la síndica procuradora de Ahome Angelina Valenzuela por la denuncia de violencia política en contra del alcalde Chapman.