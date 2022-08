Llevarán vía terrestre a varados por suspensión del Chepe

Los Mochis, Sinaloa.- Con la intención de brindar el servicio a aquellos turistas que ya tenían su tour programado y que les fue imposible aplazarlo ante la suspensión de las salidas del tren El Chepe, las agencias de viaje han decidido trasladarlos vía terrestre hacia Chihuahua.

Así lo confirmó Sarahí Cervantes, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje en Sinaloa, AMAV, quien dijo lo importante es brindar el servicio para que el vacacionista se vea afectado lo menos posible.

“Como acciones que estamos tomando las agencias de viaje es que vamos a llevar pasajeros de manera terrestre de Los Mochis y El Fuerte por Yécora hacia divisadero y hacía Creel, Chihuahua para quienes decidan continuar su itinerario aunque sea de manera terrestre, obviamente son pasajeros que quería visitar el Chepe Express y vivir la experiencia pero que son las únicas fechas que pueden viajar por lo tanto, van a tomar esta opción”, indicó.

Asimismo, comentó que habrá otros pasajeros que no sólo quieran sino que estén en condiciones de cambiar su viaje en El Chepe, lo cual, también es posible sin ningún costo y con un año de vigencia para usar su boleto que habían adquirido.

Incluso, destacó que como agencias de viajes están haciendo su parte, es decir, le están ayudando a los turistas a hacer los cambios en hoteles, paseos y demás.

“Como agencia de viajes hemos sido parte fundamental para ellos ya que les ayudamos a hacer el cambio en la salida del tren, estamos avisándoles a los hoteles que el pasajero no va a llegar, estamos con las aerolíneas tratando de hacer también los cambios. Desde ayer les avisamos a nuestros clientes que el tren no iba a salir para quienes nos reservaron mediante una agencia de viaje pero muchos seguramente se enteraron hasta hoy y al llegar a la taquilla les avisaron que no había salidas”, enfatizó.

La representante de AMAV añadió que en este momento las agencias de viaje traen mucho trabajo; sin embargo, están contentos de poder darles el servicio a los clientes quienes entienden que se trata de un tema climatológico y que lo que se busca es salvaguardar su integridad física.

“El turismo no ha sido afectado de una gran manera ya que la temporada alta ya pasó, regularmente es julio y mediados de agosto, después del 15 de agosto comienza a bajar el turismo porque no es temporada vacacional, sin embargo, hay muchos clientes que son locales o qué son fechas en lo que ellos pueden viajar y que vienen de otras partes del país pero es menor de lo que vivimos en el verano”.