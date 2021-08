Llueve 44 mm en Los Mochis; por remanentes de Nora aún existe riesgo de precipitaciones

Los Mochis, Sinaloa.- Contrario a lo que se esperaba por la presencia de la tormenta tropical “Nora”, ya degradada a baja presión remanente, la noche del domingo se presentó una lluvia de 44 milímetros en Los Mochis, confirmó Salvador Lamphar Rodríguez.

Sin embargo, el coordinador de Protección Civil de Ahome dijo que de acuerdo al Sistema Meteorológico aún persiste el riesgo de precipitaciones, incluso, señaló que se esperan entre 150 a 250 milímetros de lluvia para las próximas horas aunque esto puede ser cambiante.

“Estamos muy al pendiente y haciendo recorridos pero hasta el momento todavía no tenemos nada de relevancia, ninguna situación de manera urgente, no tenemos reporte de ningún síndico sobre alguna situación de emergencia, eso nos tiene más tranquilos, sin embargo, no podemos relajarnos en virtud de qué tenemos un pronóstico de lluvias en Sinaloa de 150 a 250 milímetros, eso es hay que tener en cuenta y es la instrucción que tenemos”.

En ese sentido, precisó que la información que se tiene es que en Ahome cayeron 40 milímetros, en El área de Zaragoza 37 milímetros y en El Carrizo 38 milímetros.

En cuanto a los albergues, el funcionario municipal dijo que afortunadamente no hubo necesidad de movilizar a ninguna familia aunque aseguró que estos espacios se mantienen listos para ponerse en operación en las próximas horas en caso de presentarse lluvias como es el pronóstico.

“El pronóstico nos lleva a tener activos los albergues que se activaron en su momento, permanecerán quizá cerrados pero activos al pendiente de cualquier situación que pueda representarse porque la probabilidad de lluvia es alta y hay que estar checándolo constantemente porque no obstante que a las 4:00 horas ya era una baja presión remanente en Sinaloa vemos que eso es solo de los vientos que acaban de bajar pero el pronóstico de lluvia ahí está”, abundó.

Sobre encharcamientos, Lamphar Rodríguez señaló que aunque si hubo registros en algunas zonas, nada que pudiera representar un riesgo.