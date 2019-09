Lluvia y viento derriban árbol sobre cable de luz en ejido Águila Azteca

Los Mochis, Sinaloa.- La lluvia y las ráfagas de viento provocaron la caída de un árbol seco sobre los cables de energía eléctrica frente a una vivienda ubicada en el bordo del canal de los limones, en el ejido Águila Azteca, lo que ha provocado temor entre los vecinos aledaños por el riesgo que representa.

Las familias afectadas argumentan que el árbol se encuentra colgando del tendido eléctrico desde el pasado martes, y que a pesar de haber reportado el problema a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hasta el momento no han acudido al lugar.

Señalan que desde hace meses solicitaron el apoyo de la CFE para la poda del árbol porque se encontraba en riesgo de caer; sin embargo, no atendieron la denuncia.

Temen que se desplome totalmente, ocasionando accidentes y fallas eléctricas en los domicilios del sector.

“El martes amaneció el árbol caído, todos los días hemos hecho los reportes a la CFE pero no vienen; me dijeron que iban a venir en 24 horas y ya pasaron días y no hay respuesta. Ya habíamos solicitado que lo podaran y tampoco vinieron, tenemos miedo que se caiga encima de alguien y que nos quedemos sin luz”, expresó Alma Lorena.

Peticiones de los vecinos afectados

Otro de los problemas que manifiestan en la comunidad es la falta del servicio de drenaje sanitario en algunas viviendas ubicadas sobre el bordo del canal.

“Somos cuatro casas sin drenaje sanitario, usamos fosas sépticas, tenemos cuatro años pagando 600 pesos cada tres meses para que vengan a desazolvarlas, necesitamos el servicio de drenaje sanitario”, dijo Vianey Acosta.

Solicitan rellenar con tierra el jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz porque aseguran que se encuentra hundido y que se inunda cada vez que llueve.

“Ya gestioné bultos de tierra para rellenar el kínder, está lleno de agua, inundado. Desde el año pasado hay un árbol caído, es un gran peligro para los niños, le hemos dicho a las autoridades y no han hecho nada”, indicó Érika Fierro, presidenta de padres de familia del kínder.

También piden la rehabilitación de las calles del ejido porque refieren que se encuentran en pésimo estado a consecuencia de las lluvias; el cruce de Miguel Hidalgo y Monzón Molina se encuentra intransitable por la gran cantidad de agua pluvial acumulada.

“Es un hoyo enorme, tiene demasiada agua encharcada, es pura agua de lluvia que se acumula, se estanca y tarda mucho tiempo para secarse; se convierte en un criadero de moscos. Ya hemos solicitado el apoyo pero no resuelven. Los carros y las motos se suben a las banquetas de las casas y tenemos miedo porque pueden atropellar a los niños”, puntualizó Alma Castro.