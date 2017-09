Lluvias deja sin techo a familias del ejido Felipe Ángeles

Aun cuando las autoridades municipales no tienen ningún reporte oficial de daños mayores en la zona rural por las recientes lluvias, alrededor de 50 familias resultaron afectadas tan solo en la comunidad de Felipe Ángeles y su ampliación.

Reporteros de esta casa editora constataron daños e inundaciones en las colonias Siglo XXI, Nuevo Siglo, Ferrusquilla y Urbi Villa del Bosque.

Felipe Ángeles

María Elena Anguiano Ramírez vive con sus dos hijos en la comunidad de Felipe Ángeles, perteneciente a la sindicatura de San Miguel. Ayer perdió el techo de su casa a causa de los fuertes vientos y la copiosa lluvia registrada en ese sector rural. Entre las pérdidas materiales señala dos colchones, una cama, ropa y zapatos, pero lo que más le duele es haber encontrado mojados los libros que recientemente recibieron sus hijos para el ciclo escolar.

“Esta es mi casita, todo se me mojó y me da tristeza verla así, pero más tristeza me da ver la cara triste de mis hijos”, expresó.