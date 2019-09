Lluvias dejan enormes charcos y ramas caídas en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Calles encharcadas, ramas de árboles caídos, así como cables de telefonía caídos han dejado las recientes lluvias en la ciudad de Los Mochis.

Las lluvias se han presentado en las últimas semanas, principalmente en los fines de semana, lo que propicia que el suelo se humedezca y ocasione lagunas más grandes en la ciudad.

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Los Mochis se tuvo el día de ayer un aproximado de 15 milímetros de lluvia por metro cuadrado.

Afectación

Diversas vialidades de Los Mochis se convirtieron en un río; es el caso de los bulevares Adolfo López Mateos, Centenario, Rosendo G. Castro, y las calles Santos Degollado, Independencia y Obregón.

La ciudadanía señaló que estos encharcamientos afectan considerablemente el paso por el centro y por las colonias, ya que en algunos casos no se puede transitar por las calles debido a lo inundadas que se encuentran.

“Sabemos que llueve y que por eso se encharcan las calles, pero ¿por qué el municipio no toma una estrategia para que las calles puedan desazolvarse al momento y no tres horas después de que llueve? Deben de hacer algo al respecto porque al parecer los pluviales, que según hay en la ciudad, no existen ya que el agua nos llega hasta las rodillas”, señaló Alfonso Javier García López.

15 milímetros de lluvia por promedio cayeron el día de ayer en la ciudad de Los Mochis. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Asimismo, los ciudadanos recriminaron al municipio de la falta de limpieza de las alcantarillas en el centro de la ciudad, ya que muchas se encuentran tapadas por cartones, ramas, botellas y entre otras cosas que impiden el flujo del agua pluvial.

“Se necesita que Servicios Públicos ponga manos a la obra y empiece lo más rápido posible a limpiar esas alcantarillas que están tapadas”, mencionó Cecilia Quevedo.

Pronóstico

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el día de hoy se mantendrán las lluvias fuertes a muy fuertes en el norte del estado debido a un canal de baja presión y una divergencia de altura que se encuentra en el norte del país.

Asimismo, informó que para el jueves 12 de septiembre se estaría formando un nuevo ciclón tropical que traería nuevas lluvias a la mayor parte del país.