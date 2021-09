Lluvias por Nora dejan al descubierto la mala calidad del drenaje pluvial en Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar del antecedente en cuanto a inundaciones, la realidad es que muy poco se ha hecho por solucionar el grave problema de fallas en el sistema pluvial de la ciudad de Los Mochis, declaró Héctor Hallal Zepeda.

El presidente de la asociación Por un Mochis Mejor sostuvo que de acuerdo a un estudio realizado por especialistas, se comprobó que existe una mala planeación en las obras que por muchos años se hicieron.

“En la tormenta del 2018 se descubrió que estaba mal planificada la ciudad en cuestión de la salida de aguas pluviales y esto es importante, pero no se ha entendido de fondo cuál es el problema de la ciudad, es por eso la importancia de interiorizarnos sobre el tema”, indicó.

Especificaciones

Asimismo, señaló que es necesario que las autoridades no sólo enfrenten esta situación, sino que decidan “entrarle” de manera urgente a fin de evitar que la ciudad se siga inundando en cualquier lluvia.

“La gente comienza a tener daños, de repente se dan cuenta de que es un problema de toda la ciudad. En este caso lo más importante es entender que en el 2018 se sufrió un daño muy grave en el sistema de drenaje sanitario en Los Mochis, no se ha solucionado el problema; antes el agua de lluvia salía por esos drenajes, ahorita ya no existen muchos tubos; entonces el agua no alcanza a salir y sale a las calles, revolviéndose todo”, enfatizó.

En ese sentido, dijo que está en la mejor disposición de plantear el estudio y el proyecto de solución que tiene a las autoridades electas, en este caso a Gerardo Vargas Landeros, considerando que es un tema que no puede esperar.

Presentación a GVL

“No hay ningún problema en entregarle al presidente y a todo su equipo lo que nosotros hicimos, pero básicamente aquí se necesita una decisión de fondo, de tomar el toro por los cuernos. No pueden hacer aspirinas, no es solución para la ciudad. Nosotros propusimos un plan maestro de drenaje pluvial que funcione por hasta 50 años y que todo lo que venga para la ciudad se rija con ese plan, actualmente no existe”, abundó.

Hallal Zepeda recordó que a la actual legislatura se le presentó la iniciativa de la Ley Pluvial, que fue ignorada aun con la importancia que esto representa.

“Lo que podemos hacer es el planteamiento de que a nivel local se pueden hacer reglamentos que ayuden a un futuro. Depende de las autoridades que realmente le entren al tema como es; si hacen o no hacen, vamos a estar al pendiente.”