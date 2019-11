Lluvias provocaron ausentismo en algunas escuelas de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Las lluvias registradas el día de ayer ocasionaron ausentismo en algunas escuelas de nivel básico del municipio de Ahome.

Uno de los planteles afectados por la inasistencia a consecuencia de las condiciones climáticas fue la primaria Gregorio Torres Quintero, ubicada en el fraccionamiento Arboledas, donde en uno de los salones de clases sólo asistieron ocho estudiantes.

En el jardín de niños Ignacio Ramírez, ubicado en el ejido Francisco Villa, sólo asistió uno de los 52 alumnos que conforman la matrícula escolar.

Y en la Escuela Secundaria General número 4 “José María Martínez Rodríguez”, ubicada en la colonia 12 de Octubre, se registró una asistencia estudiantil del 95 por ciento de un total de 900 alumnos del turno matutino.

Al respecto, Jorge Luis Heredia Arellano, jefe de servicios regionales de la SEPyC en Ahome, puntualizó que de acuerdo a los reportes de la estructura educativa, la mayoría de los planteles escolares trabajaron con normalidad.

“Afortunadamente no fue mucha el agua y parece ser que toda la gente trabajó. Hicimos un sondeo con la estructura educativa, con supervisores y jefe de sector de preescolar, primaria y secundaria. No se puede considerar un porcentaje de ausentismo. Trabajaron normalmente las escuelas de educación básica. Sería imposible recorrer las 524 escuelas, pero la estructura educativa me informó que la mayoría de los planteles trabajaron al 100 por ciento.”