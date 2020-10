Lo balean en asalto y hospitales públicos le niegan atención en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El pasado 3 de octubre, Efrén Guadalupe Ramírez fue gravemente herido con una arma de fuego durante un intento de asalto; familiares en busca de de salvarle la vida, sólo se encontraron con la negativa del IMSS y del Hospital General de Los Mochis.

Al respecto, Olga Flores, esposa del afectado aseguró que en ninguno de los dos hospitales quisieron atenderlo asegurándole que no había especialistas para atender el caso. Esto generó que el mochitense fuera ingresado en un hospital privado teniendo al día de hoy una deuda de más de 350 mil pesos que no saben cómo pagar.

Hechos

A las 11:30 horas del sábado 3 de octubre, Efrén se encontraba en el negocio en compañía de mi hija y de un amigo, llegaron dos personas que exigieron el dinero, mi esposo se llevó las manos a la bolsa del pantalón y en ese momento uno de los maleantes le disparó en el abdomen, después se fueron en una camioneta, según testigos hacia el rumbo del ejido 9 de Diciembre, relató.

Asimismo, arremetió en contra de las instituciones de salud, en este caso del IMSS y del Hospital General, pues en ambas clínicas les dijeron que no estaban atendiendo este tipo de emergencias, pues sólo estaban enfocados en dar seguimiento a los casos de Covid.

No puedo creer la deshumanización y la falta de sensibilidad de las personas que están al frente de esas instituciones. En el IMSS le negaron la atención que porque no era derechohabiente pero sabemos que cuando son este tipo de emergencias si los atienden.

Agregó que el personal del Hospital General le negaron la atención afirmando que no contaban con un cirujano para que lo atendiera, por lo que no les quedó otra opción más que ingresarlo a una clínica particular para salvarle la vida.

Desespero

Con la voz entrecortada, Olga señaló que sólo quiso salvar a su esposo sin pensar de dónde sacaría dinero para la intervención de su esposo, hoy la cuenta sigue subiendo debido a que el estado de salud de Efrén es delicado y necesita permanecer en obervación.

La cuenta que se ha generado por la atención que le han brindado a mi esposo Efrén del hospital está fuera de mi alcance ya que suman 350 mil pesos a la fecha más lo que se acumule en estos días pues son 35 mil pesos diarios lo que tengo que pagar por la estancia de mi esposo en el área de cuidados intensivos, indicó.

Y es que además de la herida, afirmó que su esposo presentó serias secuelas debido al tiempo que se perdió, en el que no fue atendido complicando su situación.

Precisó que en la cirugía que se le realizó a su esposo se detectó que la bala perforó el abdomen, el intestino grueso y como consecuencia del desangrado se afectaron uno de los riñones, pulmones, el hígado así como otros órganos por la pérdida de sangre.

Ante ésta situación se pide el apoyo de la ciudadanía, pues tan sólo la cirujía costó 70 mil pesos, de la cual, sólo se cubrió la mitad. Los interesados en brindar su ayuda puede hacer su depósito a la siguiente tarjeta bancaria.

Número de cuenta del banco BBVA 159 120 6161, Cuenta Clabe 012180015912061616, Tarjeta de débito 4152313648750268. O bien, pueden comunicarse al 6681-824797.