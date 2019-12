Lo importante es que pueda ejercer mi cargo: síndica Angelina Valenzuela

Los Mochis, Sinaloa.- Tras el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa en torno a que el alcalde, algunos funcionarios y la mayoría de los regidores del Cabildo ahomense deben ofrecer una disculpa pública a la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites por haber cometido violencia política en su contra, la funcionaria se dice contenta de haber marcado un precedente en cuanto a este tema.

Entrevistada al respecto, informó que lo único que buscó al interponer este recurso es que se atendiera su reclamo y sobre todo, que se evidenciara de que estaba siendo obstaculizada para ejercer sus funciones.

“Es el primer caso en Sinaloa, es un precedente a nivel estado y la verdad es que también tengo a instituciones que agradecer, al Instituto Sinaloense de las Mujeres, a Aracely Tirado, a Guadalupe Hernández, a la psicóloga, tuve siempre el apoyo. Es muy importante que se sepa que podemos trabajar y respetarnos más que nada es lo que pido, respeto como lo he dado todo este tiempo”, indicó.

La funcionaria municipal lo importante en la conminación no es la disculpa que los funcionarias tienen que ofrecerle si no es el poder ejercer el cargo para la que fue electa.

“Lo importante es que me van a dejar ejercer al cargo que no me han dejado hacer las cosas, he estado de manos cruzadas para poder ejercer”.

¿Quiénes se disculparán?

En cuanto a quiénes tendrán 10 días a partir de ayer para ofrecer una disculpa son el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno; Noé Molina, director de Egresos; Ana Ayala, tesorera, Gilberto Estrada Barrón, director de Administración y los regidores a excepción de Ramón López y Fernando Arce.