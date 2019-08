'Lo más bonito de pisar tierra es sentir el abrazo de mi familia'

Los Mochis, Sinaloa.- Escuchando los susurros del majestuoso mar de Cortés y los rumores del imponente Cerro Partido pasa la mayor parte de su vida Efraín Mercado Márquez, de 54 años de edad.

Es vigilante de una granja acuícola, originario del puerto de Topolobampo, del nido de una familia de pescadores.

“Mi trabajo es cuidar la granja, vigilar las jaulas, alimentar a las especies, revisar el oxígeno y la temperatura del agua, cuidar que todo esté en orden. Entro los lunes a las 9:00 de la mañana y salgo los viernes a las 2:00 de la tarde, trabajo tiempo completo”.

Desde hace más de dos años su hogar ha sido un catamarán atracado en la ensenada del Cerro Partido, ahí permanece vigilante, alimentando y cuidando sus tesoros del mar.

“Mi principal tarea es vigilar y alimentar las especies que tenemos en la granja: camarón, robalo y pargo lunarejo. Me levanto a las 5:00 de la mañana, porque los pescadores empiezan a llegar por carnada y cada dos horas debo estar alimentando a los lunarejos; siempre estoy haciendo algo, limpiando o remendando algo”.

Dedicó gran parte de su tiempo a la pesca, pero en busca de una mejor calidad de vida para su familia decidió convertirse en un guardián en el mar.

“Me dediqué a la pesca 30 años, entré a trabajar en la granja y me gustó, tengo seguro social y es muy importante para mi familia, el sueldo no es mucho, pero es seguro, fijo. Y estoy siempre en el mar, que es lo que más disfruto”.

Un entrañable pescador

Acostumbrado a vivir con la brisa del mar en su rostro, escuchando el trinar de las aves y el rugir de las olas, el Cacho Mocho, como de cariño lo nombran, es un entrañable pescador del puerto.

“Me conocen como el Cacho Mocho, porque me corté un dedo con una sierra para cortar madera; todos los topeños me conocen, me traen cosas, me preguntan si necesito o se me ofrece algo del puerto y me lo traen, la gente me ayuda”.

Lo que más disfruta al pisar tierra es el reconfortante abrazo de su familia que cada fin de semana lo espera en casa. “Llego a mi casa a descansar con mi familia; tengo a mi esposa, tres hijas y nueve nietos; me miran y corren a abrazarme. Lo más bonito es cuando llego a casa y veo a mis nietos, eso me hace muy feliz, vale la pena estar aquí de lunes a viernes, por ellos”.

Desde su hogar improvisado, cada día contempla con asombro el horizonte: donde el cielo se une con el mar.

“Aquí tengo lo básico para vivir, hieleras, una parrilla a base de gas, dos catres y tarrayas. Vivo a gusto, estoy acostumbrado y me gustó mi trabajo. Traigo lonches y los guardo en las hieleras, mi esposa me prepara comidas y nada más las caliento; a veces se me antoja un pescadito y lo pesco aquí mismo”.

Lo más difícil de su oficio, además de permanecer lejos de sus seres queridos, es enfrentarse a las inclemencias del tiempo. Al sofocante calor del verano y a la furia de las tormentas de la temporada.

“A veces hace mucho calor y no corre nada de aire, hay mucho mosco en el atardecer, no duermo a gusto, siempre estoy al pendiente porque puede llegar alguien; me han tocado tormentas: el año pasado, una tormenta tumbó el armazón, pero todo sigue bien”.