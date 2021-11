"Lo más importante en estos tiempos es estar con la familia”: Paulina, estudiante de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Paulina Ramírez Castañeda era estudiante de la carrera de Diseño Industrial en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, dijo ser originaria de esta ciudad de Los Mochis.

Desde hace tres años se fue a la ciudad de Guadalajara para estudiar, sin embargo se vino lo de la pandemia por lo que, al igual que la mayoría de los mexicanos, se vio en la necesidad de quedarse encerrada para evitar el contagio de la Covid-19.

Comentó que en el primer año de confinamiento estuvo preocupada por el temor de enfermarse, prácticamente se mantuvo incomunicada con sus vecinos así como con sus compañeros de escuela, por lo que únicamente su forma de comunicarse era a través de las redes sociales o bien llamadas telefónicas.

“Mis padres viven en esta ciudad de Los Mochis, vine a visitarlos porque ya iba para dos años que no los veía por estar en otra ciudad estudiando; sin embargo, estoy en un dilema si regreso o no ya que la carrera que estoy estudiando creo que debería ser presencial y no vía Internet. Hay un gran posibilidad de que me quedé ya que desde mi punto de vista tomar clases de manera virtual no es lo mismo que estar en un aula, con los compañeros así como con los maestros; y no importa si no termino esa carrera, ya que lo más importante en estos tiempos es estar con la familia”, subrayó.

Primero la familia

Paulina señaló que estar lejos de su familia cuando hay una enfermedad de la cual hay que cuidarse mucho, hace pensar que uno debe estar con la familia, pues uno ya no sabe si los encontrará o no.

“Aún hay tiempo para retomar otros estudios, retomar un nuevo rumbo para prepararnos para poder salir adelante y repito, la familia es con quien uno debe de estar, pues al final de cuentas son quienes te apoyan sin ninguna condición”, enfatizó.

Dijo que desde que regresó convive más con sus hermanos, sobre todo con su hermana que a pesar de no ser gemelas, tienen mucho parecido, pues solo se llevan un año de edad y mucha gente las confunde. “Es divertido cuando la gente nos confunde, pues hay ocasiones en que comentan algo de mí creyendo que están hablando con mi hermana” enfatizó.

Expectativas

Paulina dijo que en lo que resta del año ayudará a sus padres a participar con ingresos para los gastos de la casa, pues bien sabe que la situación económica es complicada para todos, sobre todo porque la pandemia aún está presente.

“Yo me vine con la intención de estar con mi familia ya que como lo comenté hace rato, no vale la pena estar lejos y tener logros si no estás con quienes siempre te han apoyado. Creo que esta pandemia nos ha hecho que cambiemos nuestra forma de vivir, es decir hay que cuidarnos unos a otros”, señaló.