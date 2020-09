Lo que OP Ecología recolecte de basura en Ahome es lo que se le pagará: Iván Gálvez

Los Mochis, Sinaloa.- El municipio de Ahome le pagará a OP Ecología las toneladas de basura que recolecte y lleve al relleno sanitario, advirtió Iván Gálvez Meza.

Entrevistado sobre la confusión que existe sobre la erogación que el servicio traerá a Ayuntamiento de Ahome, el director de Servicios Públicos recordó que de acuerdo a las cláusulas que aprobaron los regidores, se estipula que esta nueva empresa no podrá cobrar más de 7 millones 800 mil pesos al mes y esto dependerá del total de residuos que recoja de las colonias y comunidades.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aclaración

“Se hizo un acuerdo, lo que la empresa (OP Ecología) recolecte es lo que se le va a pagar. Hay un tope que el propio Cabildo autorizó; entonces, de ese tope no nos podemos pasar. Entonces, de lo que recolecte es lo que se le va a pagar”, indicó.

Con respecto a la situación del relleno sanitario en donde a decir de los representantes de PASA el municipio no les ha pagado, el funcionario municipal dijo que ya se encuentran en negociaciones para la firma de un contrato.

Está en negociaciones, se va hacer un contrato, es lo único que puedo decir".

Vigilantes

Gálvez Meza comentó que de parte de su dependencia estarán vigilantes de que realmente se tenga un control sobre el tonelaje que se recolecta día con día y que esta cifra coincida con la que facturarán mes con mes.

“Repito, lo que recolecte, es lo que se les va a pagar, ni más ni menos. Nosotros ahí vamos a estar muy al pendiente, yo tengo el área operativa de Servicios Públicos, yo estoy muy al pendiente de las toneladas que entran al relleno sanitario”, sostuvo.

En cuanto a las denuncias ciudadanas que continúan en muchos sectores de la ciudad de Los Mochis, el funcionario municipal aceptó este problema al afirmar que trabajan en mejorar el servicio.

“Sí traemos unos detallitos ahí, pero que no se preocupe la ciudadanía. Antes, la empresa que tenía el servicio pasaba hasta 48 horas después y de todas maneras se le pagaba porque siempre ponían un pretexto; ahorita la empresa que está si no pasa no se le paga”.