Lo único que nos va a sacar adelante es la vacunación: director de Promoción de la Salud en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- En este momento y ante una tercera ola de contagios Covid-19, lo único que permitirá salir adelante es que toda la población se aplique la vacuna correspondiente a su rango de edad, consideró Cristhian Aldo Muñoz Madrid.

El director de Prevención y Promoción de la Salud en Sinaloa explicó que todas las vacunas son diseñadas para erradicar las enfermedades, por lo que en este caso, debe haber confianza que estos biológicos que se están aplicando abonan a disminuir la transmisión de esta enfermedad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Las vacunas son nuestro principal aliado ahorita en el tema contra el Covid-19 y te lo digo con confianza como paciente y como médico, lo único que nos va a sacar adelante de esto además del autocuidado es la vacunación”, señaló.

Leer más: Al 52% la capacidad hospitalaria de pacientes Covid-19 en el Issste de Los Mochis

En ese sentido, se refirió a las personas que tienen la facilidad o que la han tenido para la vacunación deben de aprovechar este beneficio haciendo hincapié en que es necesario que se tenga la confianza en estas vacunas.

“Todas las vacunas son diseñadas para poder erradicar una enfermedad pero esta erradicación es tardía, entonces, no todas las enfermedades son iguales como el sarampión entre otras y que muchas ya están erradicadas y eso se debe a que en un momento toda la población se vacunó, entonces, es importante que toda la población se vacune, que por lo menos en su organismo exista anticuerpos ante una enfermedad desconocida hace algunos meses pero que hoy la podemos contrarrestar”, abundó.

Probabilidades

En ese sentido, el funcionario estatal señaló que una persona vacunada y que tuvo Covid-19 tiene menos probabilidades de ser hospitalizado mientras que una persona vacunada y que nunca tuvo Covid-19 tiene posibilidades poquito más altas, entre un 30 o un 40 por ciento de ser hospitalizado.

“Pero una persona que no tiene vacunas todavía y que no se enfermó de Covid-19 y que tiene una enfermedad o una condición como la obesidad por ejemplo, es altamente hospitalizable, es importante ahorita saber que estamos en la segunda fase de las vacunas de 30 a 39 años pero ya se iniciará también en los jóvenes de hasta 18 años”, enfatizó.

Muñoz Madrid agregó que al tener más personas vacunadas baja la probabilidad de que no se tengan anticuerpos y aumenta la probabilidad de que la persona reaccione de manera diferente, que la enfermedad sea menos agresiva y sobre todo, que la población se sienta un poco más tranquila.

Leer más: El 80% de los hospitalizados por Covid-19 no están vacunados: Salud de Ahome

“Aquí lo importante es que las personas vacunadas no pueden relajarse como se ha dado en las últimas semanas, no se puede pensar que las vacunas va a ser la solución integral del Covid-19, es parte de una solución más no es la cura”.

Por último, pidió a la población de todas las edades tener confianza en las diferentes vacunas que se están aplicando haciendo hincapié en que todas, sin importar la farmacéutica están hechas para tener una efectividad aceptable.

Llegan a Sinaloa cerca de 200 mil vacunas contra Covid-19

Síguenos en