Localizan a jalisciense extraviado en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Sentado en una banqueta, un indigente, quien desde hace meses no sabía nada sobre sus familiares, observaba los vehículos que se desplazaban por el bulevar Rosendo G. Castro y Niños Héroes, ayer en la tarde, en la colonia Centro.

De pronto llegó un joven motociclista al lugar, miró una foto que traía en su celular y sin dudar le dijo: “Tú eres al que andan buscando desde Jalisco”.

Salvador Adán Hidalgo Romero, que estaba reportado por sus familiares como extraviado, fue localizado la tarde del miércoles en la colonia Centro, y ayer fue contactado directamente con sus seres queridos por un trabajador.

Ayuda. Un joven que pasaba por el crucero miró al jalisciense, Salvador Adán Hidalgo Romero, y le entregó una bolsa con verduras preparadas y frutas. Foto: EL DEBATE

Le tomó una foto

De acuerdo con la información proporcionada por José Gustavo Valenzuela Moreno, el miércoles iba pasando por el bulevar Rosendo G. Castro y Constitución, cuando miró al indigente, quien presentaba lesiones en la cara y pierna derecha.

El trabajador de una conocida panadería paró la marcha de su unidad, se acercó para darle alimento, y luego empezó a preguntarle su nombre y si tenía familiares.

El indigente le dijo que sí, y que estaban en Jalisco. Enseguida le tomó una fotografía para subirla a las redes sociales, y poco a poco fue compartida por los usuarios, hasta lograr el contacto con sus familiares, quienes se comunicaron con el trabajador para pedirle más datos de su ser querido.

Él está bien, sano y salvo, aquí en la ciudad de Los Mochis”, les comentó por el teléfono celular.

Al escuchar la información, María del Carmen Romero, mamá del joven, le dijo que apenas iban saliendo de Jalisco y que se retrasaron porque estaba lloviendo, pero estaba muy agradecida con las personas que localizaron a su hijo.

La defensora de los derechos humanos en Choix, Josefina Couret de Saracho, se enteró del caso y se comunicó con José Gustavo Valenzuela Moreno para ayudarlo. Incluso, ayer a las 14:45 horas llegó al crucero donde estaba el jalisciense para darle apoyo.

Aquí se le brindará ayuda a Salvador Adán Hidalgo Romero para que se reúna con sus familiares y regrese a su tierra sano y salvo”, mencionó la activista.

Solidaridad. La activista Josefina Couret de Saracho llegó al lugar para hablar con el joven que encontró al indigente para darle las gracias por todo lo que hizo. Foto: EL DEBATE

“Quiero ir a mi tierra”

“Antes trabajaba en El Fuerte, tenía un patrón. Él me dio dinero para que me fuera a mi tierra, pero la verdad me lo gasté, y aquí sigo. Sí me gustaría irme con mi mamá y mi hermana”, comentó con voz baja el jalisciense.

“Él es muy serio. Le damos comida cuando podemos, y nunca le ha faltado el respeto a uno”, externó una trabajadora de una farmacia que caminaba por el lugar.

Un taxista también dijo que el indigente era muy respetuoso.

Resguardo. Personal de Protección Civil de Ahome se llevaron al indigente a sus instalaciones y luego a otro lugar para que descansara mientras llegaban sus familiares. Foto: EL DEBATE

Coordinados

Elementos de Protección Civil de Ahome fueron contactados por Josefina Couret de Saracho, quienes se encargaron de llevarlo a un lugar seguro para brindarle techo, ropa y alimentación, hasta que llegaran sus familiares a esta ciudad.