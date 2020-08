Locatarios del Mercado 030 de Los Mochis se quejan por delimitación del tianguis dominical

Los Mochis, Sinaloa.- La delimitación de las áreas del tianguis dominical de Los Mochis para controlar los accesos de las personas por los laterales ocasionó molestia a los locatarios del Mercado Zona 30.

“El regreso del tianguis dominical nos está afectando no porque sea competencia, sino que por la pandemia han usado algunos acordonamientos y nos deja aislados”, dijo Miguel Oseguera.

El líder de los comerciantes del Mercado 030 comentó que solicitarán que se dejen algunas entradas abiertas para que haya acceso.

“Ese acordonamiento es uno de los reglamentos para que el tianguis dominical se instale, pero nos tapa el acceso a este mercado. Se trata de buscar una mejor solución para todos porque todos somos comerciantes y que haya flujo de peatones”.

En cuanto al repunte que esperaban en las ventas con el regreso a clases, expuso que no se dio porque no serán presenciales, continuarán en línea, por lo que no se vendieron los artículos como mochilas, zapatos y ropa. “En cada regreso a clases había repunte en un 80 y 90 por ciento”.

