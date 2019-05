Locatarios esperan que aterricen 3 mdp de obras

Los Mochis, Sinaloa.- Locatarios del Mercado Independencia piden al municipio no retrasar más el proceso de licitación para obras de remodelación de este establecimiento, a fin de que los 3 millones de pesos que anunció el gobernador Quirino Ordaz Coppel para ello aterricen lo antes posible.

César León Brambila, presidente de la Unión de Locatarios de este establecimiento, dijo que el dinero no ha sido aplicado pues el municipio no concluye el proceso de licitación de los trabajos que se realizarán, aunque dijo confiar en que este mismo mes se inicien los trabajos, por lo que pidió a las autoridades no retrasar este proceso porque los comerciantes, aunque han sido pacientes, ya están desesperados.