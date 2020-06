Los Mochis: Clausurarán comercios que no cumplan disposiciones

Los Mochis, Sinaloa.- A partir de hoy se aplicarán clausuras a las negociaciones que no cumplan con los horarios y protocolos sanitarios que se les condicionaron para su reapertura de sus instalaciones, advirtió Salvador Lamphar.

Entrevistado mientras supervisaba algunos comercios, conjuntamente con Francisco Espinoza Valverde, director de Salud Municipal, y Omar Cabrera, director de Economía del Ayuntamiento de Ahome, el coordinador de Protección Civil señaló que en los operativos que se implementarán serán firmes porque no se puede interponer el bien particular sobre la salud pública.

“Venimos ahorita a avisarles, a recomendarles; sin embargo, cuando se vengan los operativos en cuestión de revisión e incumplan con ellos serán clausurados; de eso no les quepa duda porque hay que tomar en cuenta que no podemos anteponer el bien particular sobre el bien general, y el general es la salud pública.

Señaló que las medidas de inspección se aplicarán por igual en todas las plazas y en todas las negociaciones.

Dio a conocer que en los recorridos efectuados ayer se encontraron muchos negocios abiertos antes de las 10:00 horas y se les dijo nuevamente que el horario autorizado para operar es de 10:00 a las 16:00 horas, y no se van a conceder prórrogas.

Advirtió que ese fue el último aviso porque ya mañana (hoy) los van a comenzar a clausurar.

Llamado a cuidarse

Francisco Valverde hizo un llamado a la población a seguir cuidando las medidas de prevención para evitar los contagios, lavándose constantemente las manos con jabón o con gel antibacterial; utilizando bien el cubrebocas, cubriendo desde la nariz hasta la boca, y cuidando la sana distancia.

Impacto económico

Por su parte, Omar Cabrera, director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Ahome, señaló que la reapertura de los negocios era ya fundamental para comenzar a reactivar la economía, en el entendido que esto no significa que ya no está el virus, por lo que se deben seguir llevando todas las medidas de prevención, pero se tenía que darle la opción a los comerciantes de que su economía se mueva, porque realmente tres meses de estar parados les impactó muy fuerte en su economía.

