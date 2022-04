Los Mochis: Después de 40 años de vida, Gilberto puede oír por primera vez

Los Mochis, Sinaloa.- “La vida es dura para un sordomudo, hay gente que no quiere batallar en relacionarse con ellos, agradezco a Dios que sea una persona, honesta, generosa, trabajadora y familiar,” así, con lágrimas, Josefina Vargas Soto describe a su hijo, a quien considera un guerrero que ha logrado salir adelante a pesar de los obstáculos que ha tenido que enfrentar.

Gilberto Rodríguez Vargas, de 40 años edad, quien labora como empleado en una refaccionaria de esta ciudad de Los Mochis, eficiente y entregado a sus tareas diarias, fue diagnosticado a temprana edad con sordera profunda bilateral. Se estima que pudo tratarse de la reacción secundaria a un antibiótico que le aplicaron para que superara la deshidratación que lo mantenía al borde de la muerte.

Su niñez, adolescencia y juventud trascurrieron entre médicos especialistas incluso escuelas que lo ayudaron a integrase, no obstante, para él ha sido complicado transitar en un ambiente donde poco se conoce sobre la forma de convivir con quienes enfrentan discapacidad auditiva, “una vez me enteré que un chofer de camión lo humilló, la vecina se dio cuenta, claro que al recordarlo me duele como madre”, narró Josefina.

Después de un par de intentos para mejorar su calidad de vida con aparatos que en nada ayudaron al objetivo de que escuchara, Gilberto Rodríguez resultó candidato para el programa Auxiliares Auditivos Gratuitos a cargo del Sistema DIF Sinaloa y DIF Ahome con ayuda de la beneficencia pública.

Su caso fue canalizado con éxito, ya que logró que le fueran adaptados un par de estos equipos que según comenta ahora le han permitido identificar sonidos además de atender diversas situaciones con mayor facilidad, sobre todo con su hijo de 15 años, de quien se hace cargo por la ausencia de la madre.

Ante tal testimonio, quienes se encuentren interesados en los beneficios de este y otros programas en apoyo a grupos vulnerables, pueden acudir a las oficinas de DIF Ahome ubicadas en Obregón y Niños Héroes para solicitar información y valoración. La institución que preside Mónica Torres de Vargas mantiene el objetivo de ayudar a la población que no tiene a servicios de salud o que no cuentan con recursos para hacerlo.