Los Mochis: Joel Alberto enfrenta serios problemas de salud y requiere de su generosidad para curarse

Los Mochis, Sinaloa.- Joel Alberto Vázquez es un joven de 26 años que desde julio del año pasado enfrenta serios problemas de salud. El año pasado, debido a un colapso intestinal tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, retirándosele 60 centímetros de intestino.

En ese momento se le tuvo que colocar una bolsa de drenado; así estuvo durante varios meses, en tanto su cuerpo luchaba por tomar fuerzas y recuperarse del hepatitis que esta complicación le ocasionó.

Necesidades

Jorge Vázquez, padre del paciente, relató que fue en enero cuando el médico encargado de darle seguimiento consideró que debido a su evolución era tiempo para intervenirlo nuevamente para el retiro de la sonda.

Después de un par de meses de monitores, estudios y constantes revisiones, Joel Alberto fue candidato a la cirugía, la cual se llevó a cabo, pero tuvo algunas complicaciones que lo llevaron a otras cirugías en un lapso de menos de un mes.

“Se le complicó y lo tuvieron que abrir, se le obstruyó de nuevo el intestino, estuvo muy bien unos días, pero bajó mucho de peso, se le bajaron los glóbulos rojos, estaba presentando un cuadro de desnutrición. Para poderlo estabilizar se le estuvo administrando un suplemento alimenticio que me costaba más de 2 mil pesos, pero gracias a Dios hubo muchas personas que me ayudaron y les doy profundamente las gracias porque sin esa ayuda no habría podido”, dijo.

Asimismo, comentó que después de habérsele suministrado poco más de 10 suplementos, Joel Alberto ha evolucionado, aunque lentamente; sin embargo, los médicos les han indicado que necesitará de otro tipo de complemento para lograr estabilizarlo, es por ello que pide a la ciudadanía un poco de su ayuda para que su hijo recobre su salud completamente.

Pide apoyo

“Hemos batallado mucho por la sangre, él es AB positivo y es muy difícil, ya debo varias unidades, ahora lo que nos dicen los médicos es que nos preparemos porque él utilizará otro tipo de suplemento para reforzarlo. En este momento está en monitoreo, y pues estamos confiando en que se recuperará. Ahorita está en aislado 2, en cirugía general”.

Quien desee apoyar a Joel Alberto puede realizar depósitos a las siguientes cuentas: Santander 5579 1002 9274 8025 o bien, a la cuenta de Banorte 4915 6634 5261 1354. Pueden comunicarse también al número celular 668 251 2510 con Jorge Vázquez.

