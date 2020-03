Los Mochis: Olga anhela desde hace nueve años volver a caminar

Los Mochis, Sinaloa.- La voluntad de Olga María Ruelas Vea, de 26 años de edad, es inquebrantable. Su cuerpo se paralizó, soportó la muerte de sus padres y superó la pérdida de su bebé. Pero aún con el corazón roto, su alma alberga esperanza.

Permanece postrada a una silla de ruedas soñando con cumplir el que ha sido su más grande anhelo desde los últimos nueve años: volver a caminar.

Nació en Los Mochis, Sinaloa y fue una joven imparable durante sus primeros 17 años de vida, hasta que una caída detuvo sus pasos.

Yo era porrista en la preparatoria, en un entrenamiento tuve una caída, me levanté y todo siguió igual, seis meses despúes me paralicé”.

El 5 de mayo del 2011 perdió la movilidad de gran parte de su cuerpo mientras se encontraba de vacaciones con su familia en el ejido San Fernando en Guasave.

“Estaba de vacaciones cuando empecé a sentir mucho dolor en las cervicales y calambres. Me llevaron al Hospital General de Guasave pero me negaron la atención porque no tenía seguro popular, nos fuimos a una farmacia y la doctora me dijo que tenía una Tortícolis y me mandó a la Cruz Roja a que me inyectaran medicamento para dolor, pero después de que me lo administraron, dejé de caminar”.

Fue atendida en el Hospital General de Guasave, pero debido a la gravedad de su padecimiento la trasladaron a Culiacán. Luego de varias pruebas, le diagnosticaron Mielitis Transversa.

“La esposa de un primo trabajaba en el hospital de cocinera y me metieron de urgencias para que me atendieran, mi voz se fue apagando, no sentía mi cuerpo. Me pasaron a Culiacán porque no contaban con equipo para entubar; perdí la movilidad de mi cuerpo hasta el pecho, y si me seguía avanzando, iba a necesitar entubación porque me podía dar un paro respiratorio. Los doctores me dijeron que podía tener Lupus, Meningitis, Herpes, me hicieron pruebas pero todas daban negativas hasta que me hicieron una resonancia magnética y vieron que tenía la médula inflamada, me dieron el diagnóstico de Mielitis Transversa”.

Necesita más de 40 mil pesos para costear el tratamiento y la terapia que requiere para recuperar la movilidad de sus piernas. Foto: EL DEBATE

Recibió terapias de rehabilitación y después de algunos meses logró sentir su cuerpo. En 2013, el cáncer le arrebató a su madre y el dolor fue desgarrador. En 2014, los especialistas descubrieron un tumor cervical comprimiendo su médula espinal.

“Después de terapias en Los Mochis y en Hermosillo, avancé mucho, empecé a sentir mis brazos y mis piernas, los empecé a mover. Me fui a El Fuerte porque mi mamá se empezó a sentir mal, en el 2013 ella falleció de cáncer. Tres meses después me fui a vivir a Los Mochis con el que era mi esposo y al año quedé embarazada, en mayo del 2014 me puse mal y me llevaron a la clínica 49 del IMSS de Los Mochis, me enviaron al IMSS de Obregón, después de hacerme una resonancia magnética se dieron cuenta que tenía un tumor comprimiendo mi médula espinal, por eso era la inflamación”.

Cuando cursaba su tercer mes de embarazo fue sometida a una intervención quirúrgica para extirpar el tumor. Su bebé nació prematuro el 16 de octubre del 2014 y diez días después, falleció.

“Me quitaron el tumor cervical, estuve una semana en terapia intensiva, me dieron de alta del IMSS de Obregón al Hospital Ginecopediátrico de Los Mochis porque durante la operación se me hizo un hematoma en la placenta, a los diás me dieron de alta a mi casa. A los cinco meses empecé con contracciones y me lo estuvieron deteniendo con medicamento. A los seis meses y medio me hicieron una cesárea de urgencia porque ya no traía líquido en la placenta, a los diez días de nacido, falleció”.

Su padre murió en 2016 víctima de un infarto, otro duro golpe para su corazón. En 2019 le realizaron una cirugía para fijar su columna y desde entonces ha recibido terapia de rehabilitación.

“En 2018 me separé de mi esposo, me hospitalizaron en la clínica 49 del IMSS de Los Mochis porque tenía un dolor crónico, duré un mes y medio sola, a los meses me trasladan al IMSS de Obregón para operarme, me fijaron la columna”.

Todo este tiempo, Olga ha sobrevivido con el apoyo de sus familiares, pero no cuenta con la solvencia suficiente para costear el tratamiento y la terapia de rehabilitación que requiere para recuperar la movilidad de sus piernas.

Mi neurocirujano me dió la opción de un tratamiento que me ayudará a volver a caminar. Son 21 cajas, cada una cuesta mil 960 pesos, debo aplicarme cinco ámpulas diarias por vía intravenosa. Además, necesito rehabilitación son 10 sesiones por 3 mil pesos. Son más de 40 mil pesos”.

Acude a la bondad de sus semejantes con la esperanza de algún día poder levantarse de su silla de ruedas y cumplir el deseo de sus padres.

“Mis padres siempre soñaron con verme caminar pero no pudieron, siempre me apoyaron, me llevaron a mis terapias, con los médicos, hicieron todo lo que pudieron para ayudarme. Mi anhelo siempre ha sido volver a caminar. Quedé con depresión desde que me pasó todo esto, tengo muchos años en esta situación y es muy cansado, deseo mejorar la calidad de vida que he llevado. Mi meta es terminar la carrera de Artes Plásticas y poner un negocio”.

Si usted desea ayudar a transformar la vida de Olga, puede comunicarse al número 66 82 50 34 69, si lo prefiere puede realizar su aportación económica la número de cuenta Bancomer: 4152 3134 6789 0773.

Aportaciones

Puede comunicarse al número 66 82 50 34 69, o realizar su aportación económica la número de cuenta Bancomer: 4152 3134 6789 0773.

También te puede interesar:

Cristina, madre de 5, pierde trabajo por medidas contra el coronavirus en Culiacán

Por falta de mil 800 pesos, Cecilia no puede enterrar a su hija

Cerrajero, oficio de pericia y honradez