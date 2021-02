Los Mochis: Trabajadores de la clínica 37 del IMSS se declara bajo protesta

Los Mochis, Sinaloa.- Desesperados por no ser tomados en cuenta para la vacunación contra el Covid-19, trabajadores de la clínica 37 del IMSS se declararon trabajar bajo protesta en tanto el gobierno Federal no les resuelva la demanda.

Sergio Gaxiola secretario general del Sindicato de Trabajadores de la institución de Salud comentó que tan solo en dicha clima son 380 empleados entre médicos, enfermeras, personal Administrativo y demás los que esperan la dosis.

Cabe mencionar que en señal de molestia, los trabajadores colocaron dos lonas con un mensaje dirigido a la Federación, una de ellas en la entrada del triage y otra por la entrada principal de la clínica 37, ubicada en la ciudad de Los Mochis.

“Son 380 trabajadores los que estamos esperando la vacuna entre médicos, enfermeras y demás, según lo que nos han dicho es que en la semana se resuelve, esta manifestación es para recordarles que estamos esperando las vacunas, quiero decir que la atención, nuestro IMSS no se detiene, es una manifestación pacífica y estas mantas se quedar colocadas”, indicó.

Cuestionado del porque se han retrasado el programa de vacunación en el Instituto Mexicano del Seguro Social tomando en cuenta ya se inició el proceso entre los trabajadores del sector salud público.

“No podemos adelantar que vamos a hacer en caso de que no lleguen siempre las vacunas, nosotros tenemos la confianza de que nos van a cumplir, la manifestación quedará, estamos trabajando bajo protesta de manera respetuosa, todos tenemos obligaciones con el derechohabiente pero también tenemos que estar protegidos. Los compañeros que nos acompañan en esta colocación de manta son del cambio de turno pero todos estamos en la misma sintonía”.

Agregó que durante esta contingencia, alrededor del 30 por ciento del personal totalmente de la clínica 37 se ha contagiado de Covid de los cuales, afortunadamente ninguna ha fallecido.

“Cerca del 30 por ciento se ha infectado en el transcurso de la pandemia. Ante esta manifestación pacífica la verdad es que no tenemos ningún tipo de represalias porque no estamos haciendo nada que esté fuera de lo que tiene que ser, no se trata de alterar el orden ni faltar a nuestros principios, tenemos la confianza de que esto se va a solucionar. En esta exigencia estamos solamente los de la clínica 37, los de la 49 hay una parte ya vacunada, nosotros no tenemos ninguna dosis, exigimos algo que creo que es beneficio de nosotros y de los derechohabientes, esperamos que nos resuelvan en el transcurso de la semana”, puntualizó.