Los Mochis se llena de publicidad y no la quitan

Los Mochis, Sinaloa.- Desde el pasado fin de semana, Los Mochis comenzó a llenarse de publicidad de una empresa empadronadora; sin embargo, estos pendones fueron colocados en los postes de los principales bulevares y avenidas, un lugar prohibido de acuerdo al Reglamento de la Vía Pública (Reforma según Decreto Municipal No. 86 publicado en el P.O. No. 131 de fecha 28 de octubre del 2016, sin modificación).

Entrevistada al respecto, Solángel Sedano Fierro, directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, explicó que es su área la responsable de emitir un permiso para esta colocación, del cual no existe hasta el día hoy, pero aclaró que es la Dirección de Inspección y Normatividad la responsable de ejecutar la acción del retiro de estos anuncios.

Responsabilidad

“Habrá que preguntarle a Inspección y Normatividad, en cuanto al retiro si le corresponde. Yo creo que aquí falta más comunicación entre las dos dependencias. Nosotros no tenemos ni por qué solicitarles esta acción porque ellos (inspectores) hacen el recorrido y se dan cuenta de este problema. Entiendo que por la carga de trabajo puedan decir que no les compete; sin embargo, no es un tema que yo tengo que estar vigilante y encima de ellos, de si tienen o no tienen permiso”, indicó.

En ese sentido, insistió en que la empresa empadronadora no cuenta con el permiso para la instalación de dichos pendones; por lo tanto, Inspección y Normatividad ya debería estar retirándolos, lo cual no ha sucedido.

“Nosotros no tenemos ni por qué girar oficios a la empresa para que retire los pendones, se sabe que no tienen permisos y ya se deberían estar quitando. Ayer (martes) se presentó en la empresa un gestor pidiendo información y se solicitó la información para tramitar los permisos, pero en tanto no tiene el permiso en la mano los tienen que retirar, independientemente si nosotros giramos el oficio de solicitud de apoyo, que repito, al día de hoy no lo tienen”, abundó.

Se lava las manos

Por su parte, Arturo Mendívil, director de Inspección y Normatividad, sostuvo que su área únicamente ejecuta acciones solicitadas por Desarrollo Urbano y hasta el momento no se ha pedido el retiro de dicha publicidad.

“No me he percatado de eso, hasta el momento los permisos para pendones se sacan en Desarrollo Urbano. Nosotros solamente supervisamos y si nos dicen que levantemos algún acta, pues actuamos. Hasta el momento no hemos tenido ningún requerimiento”, indicó.

Asimismo, aseguró que el empresario tiene la facultad de colocar anuncios siempre y cuando cumpla con los requerimientos del municipio.

“Como le repito, nosotros retiramos los pendones si Desarrollo Urbano nos lo pide, y hasta el día de hoy no ha sido así”, enfatizó.

REGLAMENTO

En el artículo 71 del Reglamento de Imagen Visual Urbana, los anuncios de acuerdo a su ubicación, tamaño, contenido, estructuración, fabricación y duración se clasifican en: Autosoportable; directorio; espectaculares; de centros comerciales, instalaciones turísticas y de Servicios; así como los instalados sobre muros, bardas y fachadas; los temporales; los instalados en edificios históricos y/o artísticos. De campañas políticas; especiales y prohibidos en general. Reforma según Decreto Municipal No. 86 publicado en el P.O. No. 131 de fecha 28 de octubre del 2016.