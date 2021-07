Los Mochis, un restaurante en Londres que abrió durante la pandemia

Londres.- Markus Thesleff es un restaurantero que parece que no le tema a los tiempos de crisis. Es conocido por el restaurante japonés de alta cocina Okku en Dubai y el famoso local nocturno Pangea en el centro de Manhattan, pero ahora está siendo reconocido por abrir otro restaurante en plena pandemia de Covid-19: Los Mochis.

El empresario de origen finlandés ha dejado Dubái y ha puesto su mirada en Londres. Y probablemente no debería sorprender a quienes están familiarizados con su historial que, dado que la industria hotelera del Reino Unido está sufriendo como en ningún otro momento en la memoria viva gracias a la pandemia mundial, Thesleff ha decidido que este es el momento de lanzar su nuevo restaurante en Londres: Los Mochis, que combina sabores japoneses y mexicanos.

El sitio digital Elite Traveller habló por Zoom con el restaurantero desde su casa en el Holland Park de Londres sobre su inquebrantable pasión por la hospitalidad, su última aventura y sus planes cuando todo el mundo está más preocupado por la pandemia y cómo la gente puede salir a comer a un restaurante.

Thesleff empezó como empresario restaurantero en su primer año de universidad. Después de recibir una beca de hockey sobre hielo para estudiar en los Estados Unidos comenzó a organizar fiestas en el campus para pagar el alquiler y tener algo de dinero para gastar. Sin embargo, más allá de disfrutar de una buena fiesta, Thesleff dice que su verdadera fuerza impulsora es su amor por hacer felices a otras personas, lo que dice está en su ADN, y agrega:

Me dedico a crear recuerdos y experiencias. Nuestro trabajo es llevar alegría y felicidad a nuestros huéspedes, ese es realmente mi negocio ”.

Después de graduarse y trabajar para el exitoso negocio de alimentos con sede en Suecia de su familia (que es responsable nada menos que de las mundialmente famosas albóndigas suecas de Ikea, además de ayudar a lanzar el predecesor original de la leche de avena Oatly: el espíritu empresarial está claramente en su sangre), partió por su cuenta.

Primero fue el club nocturno Pangea, luego una serie de otras aperturas seguidas por el restaurante Okku, aclamado por la crítica, que rápidamente se convirtió en una institución de Dubai, obteniendo innumerables elogios.

Thesleff habla apasionadamente sobre la construcción del equipo galardonado del restaurante y el orgullo que sintió al crear un ambiente de trabajo positivo en el restaurante: “Tengo un sueño y una visión, y (mi equipo) me está ayudando a lograr el mío. (Yo) retribuyo (dándoles) las habilidades y el conocimiento para poder cumplir sus sueños.

“Odio la idea de que tengamos creencias autolimitantes. Entonces mi papel es presionar (a mi equipo) para que rompa esas barreras. Y lo hago inculcando dos características principales: el espíritu empresarial y el liderazgo ".

De hecho, Theseleff dice en la entrevista con Elite Traveller que todavía está en contacto con muchos de sus empleados anteriores y, de hecho, su chef y gerente general de Okku se unieron a él en Londres para trabajar en su nueva empresa, Los Mochis. Ubicado en Notting Hill, el restaurante y bar, que combinan sabores y técnicas japonesas y mexicanas, abrió en primavera tan pronto se levantó el cierre.

Una pregunta a la que todos quieren saber la respuesta es ¿por qué Theselff está abriendo un restaurante ahora?

Con Los Mochis, dice que ve la oportunidad de crear algo nuevo y fresco. Aunque es consciente de los desafíos que enfrenta la industria, cree que, después del cierre, habrá una fuerte demanda de calidad cuando se trata de salir a cenar. En realidad, Thesleff espera un aumento en los que optan por comer fuera. Refiriéndose al verano pasado, Thesleff señala que “realmente vio [un aumento en la gente que come fuera] cuando hubo un breve respiro. Salía la mayoría de las noches.

“El sector informal estaba sufriendo, pero si ibas a Annabel's, Le Petite Maison, Nobu o Zuma, no podías conseguir una mesa. Absolutamente lo mismo volverá a suceder. La gente ha pasado por un trauma y nos han encerrado dentro... Estamos deseando el contacto humano, queremos celebrar la vida ", dice.

Otra pregunta que muchas personas le han hecho al galardonado restaurantero es: "¿Por qué la fusión mexicano-japonesa?"

Para Thesleff, que adora ambos países y sus cocinas, el maridaje tiene mucho sentido. “Me encanta la comida mexicana y me encanta la comida japonesa. Para mí, había tres cosas en Londres que encontraba cada vez que iba a comer comida mexicana. En primer lugar, tendía a ser comida Tex-Mex. Y en segundo lugar, en su mayor parte, (los restaurantes mexicanos) parecen ser percibidos como sótanos oscuros y lúgubres que sirven comida de mala calidad con tequila barato, ¿verdad? Y para mí, eso no es comida mexicana en absoluto. Ahora, fíjate, hay comida mexicana increíble en Londres a nivel de estrella Michelin, y bastante, como Ella Canta, pero lo que quería crear era más al estilo de California".

Thesleff describe el menú como “Pan-Pacífico” y explica que podemos esperar comida predominantemente japonesa en formato mexicano: “Tan superlimpia, superfresca, con sabores contundentes”, agrega.

Los comensales de Los Mochis disfrutan de combinaciones impresionantes. “¿Recuerdas el programa de televisión Pimp My Ride? Esto es esencialmente Pimp My Taco ”, dice.

Thesleff continúa describiendo algunas opciones de tacos, deliciosas y verdaderamente elevadas, como jengibre braseado, ajonjolí y bistec con infusión de soja y champiñones trufados, así como una selección de otros platos, que incluyen bacalao, miso negro y una variedad de ceviche y rollos de maki.

Con énfasis en el uso de los mejores productos, Thesleff comparte su enfoque en la obtención de ingredientes sostenibles. El restaurante solo utilizará pescado de origen sostenible y se está asociando con varias granjas para obtener pollo de corral y carne de res alimentada con pasto, así como huevos de los Cotswolds, explica.

“También nos gusta mucho tratar de utilizar nuestros productos artesanales siempre que sea posible. Por ejemplo, nuestros quesos frescos los elabora un amigo aquí en Londres ”, añade Thesleff.

Para complementar el menú fresco y de origen sostenible, el interior superfresco del restaurante mezcla el espíritu mexicano con la elegancia japonesa y está adornado con arte mexicano.

Sin embargo, no es solo una profunda pasión por la comida lo que impulsa la nueva apertura de Thesleff. También es un deseo de retribuir. El restaurantero se ha asociado con el empresario Dan Atkins, fundador de la organización benéfica para personas sin hogar Buses4Homeless, con sede en Londres, en una iniciativa para ayudar a combatir la pobreza alimentaria.

También se encuentra en las primeras etapas de las conversaciones con la organización benéfica Only a Pavement Away en torno a brindar oportunidades de trabajo y capacitación a algunos de sus beneficiarios.

Y ¿qué sigue para el restaurantero? Me dice que está regresando al mundo de la gastronomía superfina para su próxima aventura.

"¿Así que ya tienes un nuevo restaurante en proyecto?" preguntó la periodista Emma Al-Mousawi, de Elite Traveller . "Tengo tres", responde Thesleff.

Aunque en el artículo el empresario no dice por qué le puso Los Mochis, si la comida es mexicana japonesa, podría deberse a los mochis, esos pasteles de arroz típicos de fin de año en Japón, o a Los Mochis, la ciudad sinaloense ubicada al norte del estado.

De acuerdo a artículo de la BBC Mundo, los mochis (plural de mochi) son bizcochos de arroz con forma redondeada y textura gomosa. El arroz se hace al vapor y luego se machaca. Después, a la pegajosa masa de arroz resultante se le da su característica forma redondeada y se hornea o hierve.

Mientras Markus Thesleft responde, los mochitenses podríamos decir que sí, ya que durante décadas fue una de las ciudades mejores para vivir, de acuerdo a varios ranking. Considerando que posee buen trazo, cercana al mar y a la sierra, con tierras fértiles y grandes valles que lo han hecho ser ejemplo internacional por su agricultura y sus recursos naturales y de exportación. Además de tener todas las vías de comunicación, incluso con ferry y tren.

