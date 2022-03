Los abrazos no funcionaron, el país colapsado por la inestabilidad y la inseguridad: presidente de Ancec en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Es evidente que los abrazos no funcionaron, ya que al cumplirse 3 años del actual gobierno Federal el país se encuentra envuelto en la inestabilidad y la inseguridad, afirma Héctor Cárdenas Rodríguez.

El delegado en Sinaloa de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios (Ancec) señaló que evidentemente el país enfrenta graves problemas económicos que se evidencian en un nivel de pobreza cada vez más grave en perjuicio de la mayor parte de la población.

Manifestó que contra lo que se diga, el país trae una inflación real arriba de 45%, aunque el gobierno trata de decir que es de un 7.23%, lo cual es sumamente grave porque aniquila los aumentos salariales de un 20% recientemte brindados al reducir aún más el poder adquisitivo de la población, a quiénes ya no les alcanza ni para cubrir sus gastos básicos de vestido y alimentación. "No vivíamos esta situación económica, ni política desde hace mas de 20 años".

Calificó como sumamente desesperante que se enfrente una inseguridad cada vez peor a nivel nacional, ya que eso solo demuestra que los abrazos, ofrecidos por el actual gobierno como alternativa contra la inseguridad, no solamente no funcionaron, sino que ahora estamos peor que antes, y lo peor es que no se vean cambios de fondo, ni acciones concretas para enfrentarla, ya que se sigue aplicando la misma formula, como si nada pasara.

Agregó que la incertidumbre de invertir continúa, pues no hay reglas claras ni motivacionales, mucho menos eficaces y si los empresarios no tienen certeza de crecer, el país tampoco crecerá.

Reveló que gracias a Dios, todo hace indicar que la pandemia de Covid-19 ya quedará superada y nos permitirá reanudar nuestras labores normalmente, nada mas que ahora tenemos la incertidumbre de situaciones negativas que nos trae el conflicto entre Rusia y Ucrania quienes son grandes potencias exportadoras de granos básicos como maíz, trigo, minerales y otros. Y los mas afectados, como siempre, por la guerra son los pobres, porque ésta nos está provocando ya mas inflación de la que ya anormalmente traemos.

Cardenas Rodríguez insistió en que un sólo hombre no puede darle una solución proactiva y eficaz a nuestra economía. "Se necesita el trabajo en equipo, en consenso entre gobierno, empresarios, Banxico, economistas y fiscalistas. Un trabajo por así llamarlo de uno solo, personalista, solo nos llevará mas a la ruina".