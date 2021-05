Los candidatos a la alcaldía de Ahome esperan que el resultado el 6 de junio sea otro

Los Mochis, Sinaloa.- La medición más reciente de Debate para la presidencia municipal de Ahome generó opiniones encontradas entre los candidatos a este cargo de elección popular.

Aun cuando todos los candidatos coincidieron en respetar y confiar en que la encuesta de esta casa editora está bien realizada, también la mayoría de ellos coinciden en que la decisión final se dará el próximo 6 de junio.

Para el candidato del Partido del Trabajo (PT) José Domingo "Mingo" Vázquez Márquez, quien lleva la delantera en la encuesta, dijo sentirse animado con el resultado. Sin embargo, Francisco Miranda, del Partido Verde, dijo que la principal encuesta es la del día de la elección.

“Mucho ánimo porque observamos el resultado de las encuestas”: Mingo Vázquez

“Amanecimos más estimulados que los días anteriores, con mucho ánimo, principalmente porque observamos el resultado de las encuestas de empresas serias como esta de la casa editorial Debate, que son encuestas serias y sus resultados prácticamente son tomados en consideración por la ciudadanía.

Muy contento con ello, y decirles que efectivamente así nos sentimos, en cada comunidad que vamos, en cada sindicatura, en las colonias, la percepción es positiva, es resultado de tanto tiempo apoyando social y deportivamente aquí en el municipio a niños, jóvenes y adultos también, que nos mantienen en esa posición.

No vamos a bajar la guardia y vamos a ir echándole mucho más ganas, haciendo nuestro trabajo de esta campaña. No hay que confiarnos, hay que seguir haciendo el trabajo, todo el equipo tiene que salir desde muy temprana hora hasta altas horas de la noche promoviendo el voto a favor de este proyecto que es Mingo Vázquez como abanderado por el Partido del Trabajo.”

José Domingo “Mingo” Vázquez , candidato a la alcaldía de Ahome por el Partido del Trabajo. Foto: Debate

“El 6 de junio va a ser la mejor encuesta”: Francisco Miranda

“Creo que al final del día, el 6 de junio es cuando la gente va a decidir el voto. Creemos que las encuestas tienen un margen de error, pero eso no nos quita el ánimo de seguir adelante y terminar nuestra campaña. Se nos está sumando mucha gente. El 6 de junio va a ser la mejor encuesta, va a ser el día decisivo, ahí realmente se va a saber cómo estuvimos realmente haciendo nuestra labor y solicitando el voto a la ciudadanía.

Voy a ser muy sincero, yo realmente no traigo los recursos que traen los demás partidos, los demás candidatos. Estamos haciendo una campaña austera como ciudadanos que somos porque queremos demostrar también que no se necesita gastar miles y miles de pesos en campañas políticas, que al final del día nosotros como ciudadanos somos los que lo pagamos.”

Jesús Francisco Miranda, candidato a la alcaldía de Ahome por PVEM. Foto: Debate

“Respeto las encuestas, pero el 6 de junio ganaré”: Marco Osuna

“A mí no me define una encuesta, nosotros vamos a ganar, que no le quede la menor duda. Respeto mucho lo de la casa editorial pero no la comparto, nosotros vamos a ganar, que no le quepa la menor duda.

Estoy bien contento, agradecido con la gente, estamos a 45 días de la campaña, la verdad que muy contento y muy agradecido. La verdad es que me han recibido muy bien, muy agradecido y muy convencido de que vamos a ganar el 6 de junio.

Hemos recogido el sentir de los ciudadanos, de las sindicaturas, las comunidades, las colonias y veo el descuido y deterioro que tiene la infraestructura, en los servicios, en lo deportivo, en todo, y la verdad es que hemos hecho una gran agenda para una vez que a partir del primero de noviembre que comencemos a gobernar, a poner orden en la ciudad.”

Marcos Osuna Moreno, candidato a la alcaldía de Ahome por el PRI, PAN y PRD. Foto: Debate

“De todos los candidatos somos los mejores”: Angelina Valenzuela

“Tenemos 217 colonias que hemos recorrido y comunidades ya estamos culminando, todos los domicilios han sido visitados en el municipio de Ahome, hemos tenido reuniones semanales con los que estamos trabajando. La verdad es que me reciben con mucho amor, con mucho ánimo, la gente está con nosotros y lo importante: nosotros estamos culminando la campaña con mucha energía, mucho entusiasmo pero sobre todo con mucha aceptación; esto ha sido gradual, creo que hablábamos tanto de hombres como mujeres que nos están ayudando. La verdad es que la gente quiere un cambio y de todos los candidatos somos los mejores.”

Angelina Valenzuela, candidata de Fuerza por México a la alcaldía de Ahome. Foto: Debate

“Me siento muy bien, la gente quiere el cambio”: Gerardo Vargas

“No me queda la menor duda que así lo haremos, las encuestas hay que respetarlas, confiar en ellas, pero el ánimo de la gente es otro, es otra medida con lo que uno tiene que valorarse si va bien o mal y yo me siento muy bien con el ánimo de la gente. Ustedes han sido testigos no sólo del ánimo con el que me recibe la gente a donde voy o los eventos que tenemos, sino de la algarabía y la buena vibra que se siente.

La gente está convencida que Morena-PAS es lo que Ahome y Sinaloa está requiriendo. Los días más difíciles están de aquí al 2 de junio y la campaña ya la ganamos y no nada más en Ahome, sino en Sinaloa también, de que eso que no quepa la menor duda.”

Gerardo Vargas Landeros, candidato a la alcaldía de Ahome por Morena-PAS. Foto: Debate

“Es lógico que la gente no me reconozca al ser por primera vez candidata”: Mayra Sainz

“Tengo que hacer algo al respecto para aprovechar estos días y subir en el nivel en el que estoy, es una de las cosas que tengo que hacer, y otra, pues sí preocupa, cómo de que no, que me den una encuesta de tal tipo, y otra, creo que sí hay sectores donde sí se me conocen mucho y que espero que con esos sectores me ayude mucho a la hora de la votación. Yo tengo que buscar las estrategias para darme a conocer más.

No soy conocida tanto como los demás porque no había estado nunca en la política, es la primera vez; a que también influye la diferencia de recursos económicos, ellos tienen muchos espectaculares y manejan más las redes, pues obvio que sí llegan a más gente. Pero mucho tiene que ver la trayectoria y yo soy nueva en la política.

Estoy tranquila y muy segura de lo que estoy haciendo y a dónde voy. No me es angustiante el resultado, porque es sentido lógico que la gente no me reconozca al ser por primera vez candidata. Hago campaña con 15 mil pesos, eso es lo que tuve de partida”.

Mayra Sainz, candidata de RSP a la alcaldía de Ahome. Foto: Debate

“Nosotros vamos a seguir trabajando”: Miguel Ángel Camacho

“Creo que las encuestas son solamente un reflejo de opinión, pero sinceramente sabemos que el día de la elección es el día determinante y será la decisión ciudadana. Andamos muy bien, satisfechos con el trabajo, agradecidos con Dios, con mi familia.

Conmigo anda pura gente voluntaria, no pagamos ni un solo peso pero sí andamos gastando suela y enamorando al pueblo mientras los otros andan dando basura, mandando a hacer volantes, pero al final no son nada, nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta hoy.”

Miguel Ángel Camacho, candidato a la alcaldía de Ahome por Movimiento Ciudadano. Foto: Debate

“No me favorecen los resultados para ganar”: Miguel Ángel Carrillo

“Yo siempre he sido muy respetuoso de las encuestas, no puedo decir si son ciertas o son mentiras. Yo en mis recorridos tengo otros datos, se van a reflejar cómo va a subir Morena-PAS. Hay que ser sinceros en la vida, no me favorecen (los resultados) para ganar porque por cuestiones del partido (PES) no hay apoyo económico, no hay apoyo moral. Me desgasto demasiado sin apoyo, no tengo dinero para personalmente invertirle. Escuchando y manifestando las personas y la familia que la mejor opción es mi amigo Gerardo, pues yo me uno a la causa ganadora, a nuestro futuro presidente municipal que va a ser Gerardo Vargas Landeros.”

Miguel Ángel Carrillo, excandidato del PES a la alcaldía de Ahome. Foto: Debate