Los gobiernos tienen que mantenerse activos y seguir con su ruta de beneficio social: Martín González

Los Mochis, Sinaloa.- "En este momento del periodo electoral, la obra pública, la actividad de los gobiernos federales, estatales y municipales no se puede detener, los gobiernos tienen que mantenerse activos y seguir con su ruta de beneficio social", expuso Martín González Burgos.

El analista político manifestó que el arte de gobernar debe continuar y es un error suponer lo contrario.

"Lo que se debe evitar es la publicidad en periodos de campaña, de las actividades de gobiernos federales, estatales y municipales, o sea la publicidad personalizada de los gobernantes es lo que está prohibido en su momento".

Pero recalcó que la obra, la actividad pública, el ejercicio de los presupuestos en beneficio de la población siempre debe estar presente.

"Las campañas electorales aún no inician, no hay registro de candidatos ni un proceso de promoción personalizada de candidatos, de plataformas de gobierno.Ahorita lo que hay es un periodo de intercampañas, en el que los partidos políticos, los simpatizantes y militantes se están preparando para entrar al terreno del registro de campañas electorales".

Añadió que aún no se llega el periodo de campañas en el que hay muchas cuestiones que se prohíben en los funcionarios públicos.

"Una vez que empiece el periodo de campañas, ya empezará la prohibición a la promoción personalizada, a la promoción de obras públicas, a los banderazos publicitados, y todo ese tipo de cosas".

Mencionó que los registros van a ser en marzo, y en los meses de abril y mayo estará el arranque de las campañas en todo su esplendor.

"Se van a instalar apenas los Consejos Electorales y vamos a tener con precisión las fechas de cada una de las campañas para gobernador, diputados y presidentes municipales. Ahorita no se puede pedir el voto, no se puede hacer campaña, no se puede presentar una plataforma de gobierno, una política pública, porque ese periodo es el de campañas electorales".

