Los huesos de Victoria son tan frágiles como el cristal

Los Mochis, Sinaloa.- Una enorme sonrisa siempre ilumina el rostro de Victoria a pesar de la dura batalla que enfrenta desde que nació. Es una niña encantadora, divertida y curiosa. Su estampa deslumbra, conmueve, enternece.

Doce días después de su nacimiento descubrieron que sus huesos eran tan frágiles como el cristal, fue entonces cuando inició su lucha contra una extraña enfermedad que le impide valerse por sí misma.

“Victoria es mi hija, tiene una enfermedad llamada osteogénesis imperfecta, conocida como huesos de cristal; se la diagnosticaron a los 12 días de nacida en el Hospital General de Los Mochis por medio de una radiografía, su pediatra traumatólogo nos canalizó a la fundación Shriners y de ahí nos mandaron al hospital Shriners en Los Ángeles, California”, expresó Luz del Carmen López Valdez, de 21 años.

Desde los cinco meses de edad recibe un tratamiento intravenoso llamado Pamidronato para fortalecer sus huesos en un hospital de Estados Unidos. Emprende un viaje cada tres meses y permanece lejos de su hogar durante una semana.

Es muy frágil, debemos tener mucho cuidado con ella, no podemos moverla bruscamente porque se fractura, sus huesos son muy frágiles. Me dice que le duele, llora a diario, con cualquier movimiento se queja, dice que duele mucho, a mí me duele verla así”.