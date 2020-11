Los modos no son los adecuados: Canacintra sobre clausura de Mi Salud

Los Mochis, Sinaloa.- La forma en que el Ayuntamiento de Ahome ha llevado el caso de Mi Salud en Los Mochis en definitiva no es la correcta, pues no sólo se está afectando a la empresa, sino a la sociedad que goza de los servicios médicos a bajo costo que brinda la clínica.

Héctor Ibarra Flores, presidente de Canacintra delegación Los Mochis, consideró que las autoridades tienen que ser más flexibles y consideradas con los empresarios, especialmente en esta contingencia que ha pegado en todos los sentidos.

“Los modos no son los adecuados de lo que está sucediendo con una empresa dedicada a la salud, a los estudios, hoy con la situación de la pandemia, y aunque no fuera así, creo que no son las medidas correctas, ni los procesos, ni los tiempos tampoco de llevar a cabo la clausura de esta magnitud”.

Como sector empresarial dijo que es necesario que todos cuenten con la documentación en regla para evitar este tipo de acciones del municipio; sin embargo, insistió en que no se puede actuar de esta manera tan drástico y tan marcado, especialmente si Mi Salud ya tenía en proceso la solicitud de la licencia de uso de suelo.

La Dirección de Inspección y Normatividad del municipio de Ahome clausuró el pasado 10 de noviembre el edificio de Clínica Mi Salud, propiedad del grupo EL DEBATE, ubicado en la esquina de Álvaro Obregón y Degollado, en la ciudad de Los Mochis.

Sin vencerse el plazo para terminar el trámite iniciado el 6 de noviembre de la licencia de uso de suelo, personal del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno mandó colocar los sellos oficiales de un trámite que vencía el 13 de noviembre.