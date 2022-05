Los niños reciben clases en un “infierno” en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Los niños de la escuela primaria General Ignacio Zaragoza, en Agua Caliente de Baca, Choix, ya no soportan el calor ni porque se salieron a tomar clases abajo de un árbol.

Dentro de las aulas ya no pudieron estar por las altas temperaturas que en temporadas pasadas, y en esta, han llegado a los 45 grados. Sin aires acondicionados, no están en condiciones de recibir clases en los tres salones, que además fueron clausurados por Protección Civil por deficiencias en los techos.

Desde el 2018, los directivos de esta institución han hecho todas las gestiones posibles ante la SEPyC, Isife y el Ayuntamiento de Choix para que haya una solución al problema. Sin embargo, están en las mismas o peor.

“Hemos llegado hasta 45 grados, se ha vuelto insoportable, y en esas condiciones no podemos laborar”, se dolió el director de la escuela, Luis Gámez.

En la primaria Gabriel M. López, de Los Mochis. Foto: Debate

Así como esta escuela, hay alrededor de 500 en estas condiciones a lo largo y ancho del estado de Sinaloa que tienen problemas de energía eléctrica, que están convertidas en “un horno” las aulas y representan un riesgo de enfermedades para los niños.

Tras el regreso a clases después de vacaciones de Semana Santa, además en forma presencial, se dio el ascenso de las temperaturas, que hizo que explotara el problema: el robo de cableado en las escuelas impidió que en los salones se echaran a funcionar los aires acondicionados.

Rebelión

Y como las autoridades educativas y del Isife no resolvieron eso, los padres de familia se rebelaron en protesta al ver a sus hijos recibiendo clases en el “calorón”.

Por ejemplo, las madres de la escuela primaria Gregorio Torres Quintero, ubicada en Infonavit Arboledas, y la escuela Gabriel M. López, de la colonia Rubén Jaramillo, ambas de Los Mochis, tomaron la escuela para pedir solución a problemas eléctricos que impedían el uso de aires acondicionados, así como la falta de estos. En otras escuelas pasó lo mismo.

“De 10 escuelas que tienen serios problemas de infraestructura, ocho no están trabajando de manera presencial. Lo hacen en forma virtual”, reveló el jefe de Servicios Regionales de la SEPyC en Ahome, Alejandro Brito.

El problema con el sistema de refrigeración en las aulas se extiende a los otros municipios contiguos: el 15 por ciento de las 950 escuelas de nivel básico en los municipios de Guasave y Sinaloa también los padecen.

Extendido

Las protestas por la misma causa se extendieron en otras partes de Sinaloa, como en Culiacán.

Uno de estos casos fue con las madres de familia del jardín de niños Dr. Baltazar Izaguirre, de El Alto, Bachigualato, quienes bloquearon la carretera Culiacán-Navolato para exigir solución a la falta de energía eléctrica.

Otros padres de familia de otras escuelas también se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

Ayer en la Margarita Maza, de Culiacán. Foto: Debate

La situación también es delicada en Mazatlán, ya que, de acuerdo con supervisores y jefes de sector de la SEPyC, hay 30 escuelas que están sin energía y carecen de aires acondicionados.

En Escuinapa, el panorama no es alentador: en 10 escuelas primarias faltan 26 aires acondicionados. Y en Rosario tantito peor, ya que faltan 41 aires en 34 escuelas.

Niños del CAM en Mazatlán sufren por el calor. Foto: Debate

Los daños

Antier, en una visita a El Fuerte y Ahome, Graciela Domínguez Nava, secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, señaló que, de 5 mil 259 escuelas, arriba de 2 mil 700 requieren una inversión emergente por problemas de infraestructura.

“Traemos alrededor de 500 escuelas que tienen serios problemas para rehabilitar la luz porque estamos hablando que muchas de estas necesitan una inversión que va desde 800 mil hasta un millón 200 mil pesos”.

Ayer en Culiacán precisó: “Tenemos más de 250 (escuelas) que no tienen luz, algunas menores, otras con mayor afectaciones”.

Dijo que Culiacán y Mazatlán son los municipios con mayor saqueo en el estado, por lo que la mayoría de las escuelas sin energía eléctrica están en esos municipios. Y está la promesa de solucionarlo porque el calor cada vez es peor.

Contexto

Más tardaron en regresar a las aulas que irse a sus casas

Cientos de niños en Sinaloa más tardaron en regresar a las clases presenciales que devolverse a sus casas para seguir con las clases virtuales impuestas por la pandemia del Covid-19. Lo anterior porque el calor se volvió insoportable en las aulas a causa de la deficiente infraestructura y la falta de aires acondicionados, producto, en algunos casos, del robo de cableado en las vacaciones de Semana Santa.

El calor se volvió insoportable en las aulas de las escuelas. Foto: Debate

Protestas en todo el estado

Los padres de familia se manifestaron para que las autoridades resolvieran el problema de energía eléctrica en escuelas

Ahome

En Los Mochis, el 2 de mayo, las madres de familia tomaron la escuela Gregorio Torres Quintero por problemas en el sistema eléctrico y falta de aires acondicionados. Fueron tomadas otras instituciones.

Escuinapa

Por falta de energía eléctrica, el 11 de mayo, padres de familia tomaron la escuela José Matilde Nevárez, de Teacapán, para exigir respuesta a la falta de energía, pues el cableado eléctrico fue robado.

Culiacán

3 Madres de familia del jardín de niños Dr. Baltazar Izaguirre, de la colonia El Alto Bachigualato, el 13 de mayo bloquearon la carretera Culiacán-Navolato para exigir solución a la falta de energía eléctrica.

Mazatlán

El 13 de mayo, los padres tomaron la primaria Salvador Alvarado, en la sindicatura Villa Unión, para exigir a las autoridades de la SEPyC que solucionaran la energía eléctrica.

La voz del experto

El calor afecta aprendizaje de los niños

“Cuando un niño tiene calor, ni siquiera está cómodo para tener atención plena, mucho menos para estar captando información de manera adecuada”, comentó Reyna Michelle Mexía. La presidenta de la Asociación de Residentes y Especialistas en Medicina Familiar de Los Mochis expuso que los menores pueden estar expuestos a los golpes de calor, insolación y deshidratación sin un clima óptimo para la enseñanza-aprendizaje.

Michelle Mexía, doctora familiar. Foto: Debate