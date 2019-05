Los parque no están abandonados: Galvez

Los Mochis, Sinaloa.- Después de que los vecinos de los fraccionamientos La Joya y La Florida, al sur oriente de la ciudad de Los Mochis, denunciaran que los parques se encuentran en total abandono, el director de Servicios Públicos Municipales, Iván Roberto Gálvez Meza, expuso que estos lugares de recreación no están abandonados.

“Lo que pasa es que se atravesó Semana Santa y por el operativo anduvimos en las playas y ya casi a los parques no se les dio la limpieza, pero ya volvimos a retomar el programa de los parques. La gente como ya no nos vio limpiando los parques dijeron que estaban abandonados, pero no es cierto”, dijo.

Recalcó que los parques no se han abandonado, solo que el personal que se encarga de la limpieza y mantenimiento se ocupó para el operativo de Semana Santa en las playas.

Expuso que son alrededor de cien trabajadores los que se destinan para la limpieza y mantenimiento de los 234 parques de la ciudad.

Asimismo, mencionó que hay algunas zonas donde la ciudadanía ayuda a mantener y conservar limpios estos espacios, pero que hay otras partes donde entra el vandalismo.

Comentó que la mayoría de los parques cuentan con agua, y alrededor del 50 por ciento de ellos tiene juegos y mobiliario para ejercicio.

Limpieza en panteones.

Por otra parte, Gálvez Meza informó que en la limpieza de los panteones municipales se lleva un avance del 90 por ciento y que para el día miércoles ya estarán listos para el 10 de mayo.

“Para el día miércoles ya deben estar al cien por ciento listos los panteones”.

El funcionario municipal agregó que en los panteones se van a colocar baños y tendrán un operativo para mantener limpios los tres panteones municipales y los de las sindicaturas del municipio de Ahome.