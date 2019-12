Los teachers no ven para cuando el pago

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que ya hubo el compromiso público de parte del gobernador del estado Quirino ordaz Coppel de pagarles lo pendiente, la realidad es que los maestros de inglés no reciben el pago de la última nómina de noviembre,

Aunado a esto, la preocupación aumenta pues ya está por llegar la primera quincena de diciembre y temen el aguinaldo tampoco se les pague.

César Camacho, vocero de los docentes que desde hace varios días mantienen una manifestación a las afueras de la Coordinación del Programa Nacional de Inglés en la zona norte lamentó que aún no vean reflejado el pago y que sólo les digan que el tema sigue en proceso de gestión.

“Por el momento no vemos que nos vayan a pagar, la única respuesta que tenemos hasta el momento es que está en gestiones el pago, estamos en cero ahorita, no se si mañana o pasado nos paguen, no hay ninguna fecha definida, vemos que lo que dijo el gobernador no se cumplió, el compromiso con el programa de inglés pues no se cumplió”, señaló.

Asimismo, comentó que la gestión se está realizando ante la Secretaría de Educación Pública y ante la Secretaría de Hacienda, pues según les han dicho, el estado no tiene recurso para cubrir lo pendiente con los 176 docentes de la zona norte ni con el resto de los demás municipios.

“Estamos esperando a que por lo menos paguen la última quincena de noviembre y haber si definen fecha para pagar el resto, tiene que solucionarlo la semana siguiente porque culmina el periodo laboral en SEPyC”, abundó.

Por último, lamentó este problema de pago pues quienes viven de impartir clases se enfrentan a una situación de incertidumbre pues se avecinan fechas importantes.

“Todos nos preguntamos cuándo nos irán a pagar, si sumamos al resto de compañeros somos 800 y no sabemos si nos van a pagar sólo la quincena o un porcentaje del aguinaldo”, enfatizó.