Los tres pueblos originarios de Sinaloa

Los Mochis.- Sinaloa cuenta con tres pueblos originarios que habitan en su territorio: los yoremes, los tarámaris y los tepehuanes. Este fue el tema disertado por la promotora cultural Hortensia López Gaxiola, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, cuya participación fue transmitida de forma virtual por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, quien hizo un recuento de la situación actual en que viven estos tres grupos indígenas.

Definió como pueblo indígena u originario a un grupo de personas originarias de cierta región que conservan una lengua propia, un vestido, una forma de organización, algunos saberes y técnicas ancestrales, de esos hoy algunos llaman artesanías.

Representan una minoría de los estados actuales regidos por pautas políticas, económicas religiosas y culturales de tipo europeo dentro de la colonización y del imperialismo de épocas anteriores. Los pueblos indígenas de cualquier manera se esfuerzan por mantener sus tradiciones y costumbres.

Hortensia López Gaxiola, promotora cultural. Foto: Cortesía

Su situación actual

A Sinaloa se le conoce como tierra yoreme; sin embargo, existen las etnias tarahumaras, que en la región del norte de Sinaloa se autodenominan tarámaris, que habitan en Choix y Sinaloa.

También existen los tepehuanes en el sur de Sinaloa, en el municipio de El Rosario, donde hay una pequeña parte de ellos en las comunidades alteñas de El Trébol uno y Trébol dos, Escuinapa, Cacalotán y Matapán, pero la mayoría se encuentran en Durango. Se dedican a la agricultura de temporal. Los odam, también llamados así, tocan tambor y arco musical.

Estos últimos grupos no han sido reconocidos ni atendidos por las autoridades estatal y municipales, pero existen con graves rezagos sociales de desnutrición y analfabetismo; no cuentan con actas de nacimiento, lo que los hacen invisibles, no existen. Sobreviven entre 3 a 5 mil en tierras sinaloenses.

Los yoremes tiene más privilegios, pero carecen de servicios elementales y de salud integrales. Aun cuando existen universidades como la UAIM, no hay yoremes titulados de estas escuelas, los jóvenes yoremes han perdido su lengua y los maestros bilingües yoremes no son hablantes por lo general.

Urgen programas que potencien esta parte, que los identifique, pero hay rivalidad entre ellos que el mismo gobierno ha ocasionado. Prevalece el alcoholismo y las dogas, sin que se vea un plan emergente de ataque, pero sus culturas aún están vivas.

