Lucio Tarín acusa a regidores de Ahome de ser serviles al alcalde Billy Chapman

Los Mochis, Sinaloa.- Como bastante gris catalogó el morenista Lucio Tarín el trabajo que están haciendo los regidores del municipio de Ahome, ya que le han dado la espalda a los graves problemas que enfrenta la ciudad de Los Mochis.

El integrante de Morena, quien incluso ya mostró aspiraciones para buscar por su partido la presidencia municipal de Ahome en las próximas elecciones del 2021, señaló que es una lástima que los regidores han quedado convertidos en simples tapaderas del alcalde Billy Chapman.

“No los vemos, no están preocupados, ellos no están encabezando nada, no los vemos activos y es una lástima porque están perdidos los regidores. No se les ve. No tienen derecho a aspirar a nada”, destacó.

Indicó que fuera de dos o tres excepciones en Cabildo, el resto de los regidores le ha quedado mucho a deber a toda la población porque no han hecho nada para defender a la ciudad de Los Mochis, la cual se encuentra como nunca llena de baches y socavones, y el alcalde no ha hecho nada por ofrecer una solución a esta grave problemática.