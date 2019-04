Luego de contar su historia, don Ramón Lugo ya se encuentra con su familia

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de contar la historia de Ramón Joel Lugo Moreno, de 60 años de edad, quien se encontraba solo, viviendo en una casa de renta en el Infonavit Morelos en la ciudad de Los Mochis, enfermo y sin lo indispensable para tener una vida digna, su familia acudió a atenderlo.

Los vecinos aseguran que sus familiares acudieron a su domicilio para brindarle la atención que necesitaba, después de permanecer varios días en condiciones inhumanas.

Susana Cárdenas González, una joven que lo cuidó y alimentó durante el tiempo que permaneció en situación vulnerable, asegura que al siguiente día de publicar la nota en el periódico EL DEBATE, su hermana fue por él para llevarlo a su hogar.

“El jueves fue su hermana por él, miró el reportaje, pero no dejó ningún número ni dirección para saber dónde se encuentra. Mucha gente me sigue llamando para preguntarme por don Ramón, pero no he contactado a su familia para que me digan a dónde le pueden llevar la ayuda. Muchas personas le quieren hacer depósitos y quieren verlo, pero no sabemos dónde está. Necesitamos una dirección de su hermana que se lo llevó. Personal del DIF también lo buscó y le llevaron pañales y unas malteadas”, señaló.