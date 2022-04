Luis sufre de encefalitis y no tiene recursos; está internado en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Luis Vicente vivía feliz su matrimonio junto a su esposa, Isamary; sin embargo, una extraña enfermedad les cambió la vida de manera repentina, por lo que tuvieron que dejar su lugar natal, la Ciudad de México, en busca de tratamientos accesibles a su economía.

Con el objetivo de lograr una mejora en su salud, este matrimonio llegó a la ciudad de Los Mochis con lo poco que tenían, pero con la esperanza de una solución al problema de encefalitis que le fue diagnosticado.

Antecedente

La esposa del joven relató que esta enfermedad ha dejado postrado en una cama a su compañero de vida y aunque recibe atención en el Hospital General de la zona 49 del IMSS, desafortunadamente no está teniendo la reacción esperada.

“Mi esposo comenzó con convulsiones de hasta 30 veces al día. Uno de los medicamentos que le dan para no convulsionar es el levetiracetam en tabletas, que se consigue en el Hospital Fátima porque no lo tiene la clínica, aunque la mayoría de los medicamentos lo da el IMSS”, indicó.

Es por ello que ahora requieren del apoyo de la ciudadanía para continuar no sólo con la atención médica y cubrir lo que esto implica, sino también para solventar los gastos que esto genera, pues no cuentan con dinero ni siquiera para comer.

Leer más: No hay nuevos casos de dengue en Ahome

“Tiene 29 años y de la nada se enfermó. Empezó hace más o menos mes y medio con esta enfermedad, con los síntomas. Nosotros venimos de la Ciudad de México. Su familia nos dijo que nos viniéramos y nos estuvieron apoyando, pero ahorita ya no me están apoyando. Me quedé sola y no sé qué hacer porque estamos solos aquí, a veces no tenemos ni para comer”.

Luis Vicente está internado en la clínica 49 del IMSS. Foto: Debate

Necesidad

Cabe mencionar que este matrimonio está en esta ciudad junto a su hija, rentan un cuarto en la colonia Estrella y en muchas ocasiones tienen que comprar los medicamentos, pagar los estudios, entre otros gastos.

Leer más: En abril podría declararse sequía severa en esta región de Sinaloa

“No puedo trabajar porque él ocupa que esté alguien aquí y sólo somos él y yo. Perdió fuerza en sus músculos también, no se puede levantar, ocupa que lo estén atendiendo, que le cambien los pañales, que lo bañen, él tiene alucinaciones, a veces no está en sus cinco sentidos, no razona bien”.

Por último, pidió a la ciudadanía que, esté en posibilidad de hacerlo, pueden buscarla por la calle Sonora, entre Yucatán y Zacatecas, número 2058, en la colonia Estrella, que es el lugar que renta para dormir, o bien pueden comunicarse al teléfono 6682-51-91-97.