Lupita Davizón y Jaime Beltrán se suman a Gerardo Vargas, alcalde electo de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Conscientes de que el proceso electoral ya concluyó y existe un solo ganador, Lupita Davizón y Jaime Beltrán decidieron por voluntad propia unirse al proyecto de Gerardo Vargas Landeros, alcalde electo de Ahome.

Estos dos personajes que formaron parte del equipo de José Domingo “Mingo” Vázquez en la contienda pasada se reunieron ayer martes con el alcalde electo a fin de conocer a detalles sus proyectos, pero, sobre todo, a mostrar su interés de formar parte de su proyecto.

En el caso de Lupita Davizón, quien fungió como candidata a la Sindicatura de Procuración con el candidato del Partido del Trabajo (PT), aseguró que el sumarse a Gerardo Vargas Landeros es una decisión que no tuvo que pensar mucho, pues afirmó coincidir en muchos de los objetivos planteados por lo que será la nueva administración municipal de Ahome.

"Lo he analizado de quienes están con Gerardo Vargas y veo que es un gran equipo y yo quiero estar en un gran equipo" expresó la mochitense, Lupita Davizón. Foto: Libertad Montoya/ Debate

“Hay un proceso que terminó, tenemos nuevas circunstancias y que ahora lo he analizado de quienes están con Gerardo Vargas y veo que es un gran equipo. Yo quiero estar en un gran equipo, estuve en un gran equipo y el resultado ya lo saben y hoy me he identificado en el plan político y de trabajo y eso es lo que nos tiene aquí, estoy muy contenta.”

Mientras tanto, Jaime Beltrán señaló que no sólo comulga con la forma de hacer política del alcalde electo, sino que está seguro que con él es la única forma de continuar con el proceso de transformación del país que tiene como objetivo Morena.

“Vengo de Morena y me preocupa que haya división en el municipio, esto va a continuar la coincidencia, viene de raíz y no quiero que haya división. Hasta el momento no me ha hecho ninguna invitación; si la hace, con mucho gusto”, enfatizó.

"Hubo interna entre Morena y el PT, en el momento en que gana (Gerardo Vargas) veo que es hora de sumarnos", manifestó Jaime Beltrán. Foto: Libertad Montoya/ Debate



Agradecimiento

Por último, Gerardo Vargas Landeros agradeció la distinción que le hacen estos dos personajes al unirse a su proyecto, invitando abiertamente a quien al igual que ellos, quieren hacerlo.

“Es un honor contar con la participación de ellos dos. Más adelante revisaremos otras cosas, pero ahorita como lo dijimos y como lo hemos dicho, estamos en la suma de todos los personajes. Quiero llegar al primero de noviembre en unidad porque Ahome lo necesita. Necesitamos salir de algunos rezagos como los servicios públicos. Celebro, estoy contento y feliz de que la experiencia de ellos venga a sumar.”

"Es un honor contar con la participación de ellos dos, ahorita estamos en la suma de todos, eso hacemos", dijo el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Por último, aclaró que hasta el momento no se le ha hecho ninguna invitación formal a nadie para que formen parte de su gabinete.

