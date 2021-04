Luz Elena Márquez propone crear dirección de Asuntos Indígenas en Choix

Los Mochis, Sinaloa.- “La Coordinación de Indígenas está muy relegada aquí en Choix, es por eso que yo voy a crear la dirección de Asuntos Indígenas aquí en la Cabecera pero que tendrá participación en todo el Municipio”, resaltó la Candidata de Fuerza por México a la presidencia municipal de Choix, Luz Elena Márquez.

Explicó que la comunidad indígena del municipio de Choix es muy numerosa, tiene 2 Etnias de la Lengua Indígena que son Yoreme Mayo y Tarahumara, ambas distribuidas por toda la Extensión Territorial del Municipio, actualmente existe una Coordinación de Indígenas la cual está en el total abandono.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Junta de Agua Potable de El Fuerte abona cerca de 3 mdp a CFE

“Con esta dirección de Asuntos Indígenas se van a poder bajar muchísimos recursos, ya que este sector tiene muchos apoyos federales, nadie se ha preocupado, o no les ha interesado, o quizás no los han querido gestionar porque no les interesa ayudar a nuestros hermanos indígenas” menciono Luz Elena Márquez.