Luz Elisa, una mamá luchadora que trabaja cada día por sus hijos en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Luz Elisa Peñuelas, originaria de Sinaloa de Leyva, para ser precisos de un rancho llamado Maripa; de donde sus padres salieron para buscar mejores oportunidades de trabajo.

Detalló que son 10 hermanos y sus padres enfrentaron una situación complicada para darles alimento y vestido, por ello tuvieron que salir de su añorado Maripa, pues además no había escuelas.

Luz Elisa dijo que tiene 30 años viviendo en la ciudad de Los Mochis, pero que durante su niñez y adolescencia, sus padres hacían tamales y junto con algunos de sus hermanos recorrían las calles y casa por casa ofrecían los tamales. Todos los hermanos tenían que cooperar para que hubiera ingresos económicos.

Comentó que tiene 38 años de edad y es una mamá orgullosa de dos hijos, por quienes trabaja para que haya alimento en su casa.

“Estuve muchos años trabajando en la maquiladora, ahí estaba por temporadas, hasta que ya no pude continuar por motivos de salud, lo que me llevó a trabajar por mi cuenta como comerciante”, resaltó.

El comercio

Luz Elisa señaló que vende un poco de todo, como artículos de cocina, tamales, frijoles y otro tipo de artículos; no obstante, las ventas están regulares, pero que aun así no se da por vencida.

“La situación está un poco complicada, pues mucha gente comenta que no tiene dinero por falta de trabajo, pero aun así no me rindo ya que tengo que trabajar, pues en algunas ocasiones tengo que pedir préstamos para poder tener productos”, señaló.