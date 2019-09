Madre implora ayuda para continuar tratamiento de su hijo

Los Mochis, Sinaloa.- Originario de Los Mochis, Hugo, de seis años de edad, se encuentra internado en el Hospital General Regional (HGR) número uno del IMSS en Culiacán. Padece insuficiencia renal crónica y requiere tratamiento de diálisis para sobrevivir.

“Cuando Hugo tenía un año y cuatro meses de edad le diagnosticaron síndrome nefrótico en el Hospital General de Los Mochis y meses después lo empecé a tratar en el Seguro Social de Los Mochis”, expresó su mamá, Delia Elena Cota Cota, de 32 años de edad.

Desde entonces, juntos han recorrido hospitales luchando por la vida porque en medio de las dificultades y pese a todo pronóstico, para Hugo no hay mejor lugar que los brazos de su madre.

Todos estos años le han puesto medicamentos por las venas. La semana pasada me dijeron que sus riñones ya no funcionan, tiene insuficiencia renal crónica”.

Hugo abandonó su casa para iniciar su terapia arropado por el amor incondicional de su madre.

“Nos venimos el lunes 23 de septiembre a las 4:00 de la mañana, llegamos al hospital, lo canalizaron y le pusieron medicamento; le van a colocar un catéter para iniciar con las diálisis. Todavía no sé cada cuánto se las van a estar haciendo, primero vamos a esperar a ver cómo reacciona mi hijo”.

Los riñones de Hugo dejaron de funcionar, pero su corazón palpita sacudido por el amor y las oraciones de quienes lo aman y suplican al cielo por su recuperación. Foto: Cortesía

Durante varios años, el inseparable par se ha trasladado desde Los Mochis hasta Culiacán a las citas médicas, pero no ha sido fácil costear la alimentación y el hospedaje durante su estancia lejos de casa.

“Hemos estado viniendo cada mes a Culiacán. El Seguro Social me paga los boletos de autobús, pero nosotros pagamos alimentación y hospedaje. Lo hemos estado solventando con lo poco que gana mi esposo, pero a veces no alcanza, no gana mucho”.

Claman su recuperación

Los riñones de Hugo dejaron de funcionar, pero su corazón palpita sacudido por el amor y las oraciones de quienes lo aman y suplican al cielo por su recuperación.

“Vivimos en Los Mochis. Mi esposo trabaja en una taquería y yo soy ama de casa, cuido a nuestros hijos, especialmente a Hugo; además tenemos dos hijas, una de 15 y otra de 3 años. Todos anhelamos verlo sano, deseamos que se recupere”.

Con el paso del tiempo, Delia y Hugo han permanecido unidos venciendo a la enfermedad. Imploran un poco de ayuda para continuar con el tratamiento que se ha convertido en una esperanza para sus vidas.

No sabemos hasta cuándo estaremos en Culiacán. Estamos mi hijo y yo solos. No les pido mucho, con lo poco que puedan ayudarnos se los vamos a agradecer bastante. Lo único que deseo es que mi hijo se recupere”.

Si usted desea ayudar a esta familia, puede realizar su aportación económica al número de cuenta Saldazo: 4766 8412 2699 1696.