Madre pide ayuda para pagar hospitalización de su hijo

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de ser atropellado por un automóvil, Luis Antonio Aguilar Verdugo, de 18 años, se aferró a la vida en una cama del Hospital General de Los Mochis. Estuvo a punto de morir, pero gracias a la atención médica fue dado de alta ayer.

“Fue paciente neurocrítico, tenía fractura de tibia, de mandíbula y traumatismo craneoencefálico con edema cerebral y lesión axional, además desarrolló un proceso neumónico. Permaneció 18 días en terapia intensiva, estuvo muy grave. Ahora se va de alta gracias a la labor de los médicos involucrados”, detalló Sergio Loza Rivera, director del nosocomio.

Deuda

Sin embargo, antes de ser ingresado en el Hospital General de Los Mochis, a petición de los responsables del atropellamiento, Luis Antonio fue hospitalizado en la Clínica Ángeles; se comprometieron de palabra a pagar la cuenta, pero no lo hicieron.

«Gracias a Dios ya me dieron de alta a mi hijo, pero ahora tenemos la preocupación de pagar esa deuda»: Olga Verdugo Heredia, mamá de Luis Antonio. Foto: EL DEBATE

Los padres de Luis Antonio trabajan en el campo como jornaleros y no pueden cubrir el monto.

“Debemos 290 mil pesos en la Clínica Ángeles y no tenemos para pagarla. No me han hablado para cobrarme porque me dijeron que hasta que se recuperara mi hijo. Gracias a Dios ya me lo dieron de alta, pero ahora tenemos la preocupación de pagar esa cuenta”, expresó su madre, Olga Lidia Verdugo Heredia.

Si usted desea ayudar, puede hacerlo en la cuenta Saldazo 4766 8412 9814 3697.