Madre pide ayuda para saldar deuda tras muerte de su hijo

Los Mochis, Sinaloa.- El pasado 29 de agosto se convirtió en el día más triste para una humilde familia del Nuevo San Miguel. Juan de Dios, de 9 años de edad, salió de la escuela indígena de la comunidad y de camino a su hogar fue atropellado intempestivamente por un camión dedicado al traslado de personal a los campos agrícolas; una patrulla de la Policía Municipal lo auxilió y mientras el menor era trasladado al Seguro Social de San Miguel Zapotitlán, perdió la vida.

En instantes, el pequeño Juan de Dios dejó de existir y su familia aún llora su partida.

A más de dos meses de lo ocurrido, su madre María Griselda Avilés Buitimea recuerda con profunda tristeza el momento en el que recibió la terrible noticia que cambió su vida.

María Griselda es madre soltera de tres hijos de 6, 11 y 12 años de edad. Para mantenerlos, cada día trabaja como jornalera bajo los inclementes rayos del sol.

“Yo trabajo en el campo para mantener a mis hijos. Desde que mi niño murió no tengo ánimo, es una tristeza muy grande perder a un hijo, trato de ser fuerte para que mis otros hijos no sufran, pero a veces no puedo, cuando llevo a mi niña a la escuela me voy todo el camino llorando”.

Acude a la buena voluntad de sus semejantes para saldar una deuda en el panteón del pueblo donde descansan los restos de su hijo; no cuenta con la solvencia necesaria para pagar por el terreno que se convirtió en la última morada del pequeño Juan de Dios.

“Los que lo atropellaron me pagaron los gastos funerarios, pero no me quisieron ayudar con el pago en el panteón. Me cobraron tres mil 500 pesos, pero no tengo el dinero; estoy desesperada, ya casi serán dos meses de la muerte de mi hijo y todavía no pago esa deuda”.

Si usted desea ayudar a esta familia, puede comunicarse al número 66 81 95 87 76, con la señora María Griselda.