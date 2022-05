Madres de familia toman la escuela Gregorio Torres Quintero de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Por problemas en el sistema eléctrico, madres de familia tomaron la escuela Gregorio Torres Quintero, ubicada en Infonavit Arboledas de la ciudad de Los Mochis.

Piden a las autoridades de la SEPyC solución para mandar a sus hijos a la escuela, ya que de lo contrario no lo harán.

"Los salones están sin luz desde el mes de octubre y no ha habido solución, si nos han dicho que está el proyecto, que está autorizado, pero el recurso no llega y el calor ya lo tenemos encima, ya los niños empiezan a quejarse, no quieren venir a la escuela, ya se sienten mal", manifestó Esmeralda Espinoza.

La presidenta de la asociación de padres de familia mencionó que la CFE ya ha acudido, pero que al parecer es el cableado interno el que está fallando y se tiene que revisar cable por cable para saber dónde está la falla y corregirla.

Las madres de familia denunciaron que los niños temen entrar a los baños por la oscuridad.

Expusieron que en los salones que hay luz, cuando prenden los aires se bota la palanca.

Exhortan a las autoridades de la SEPyC a que el problema se solucione lo más rápido posible, pues expusieron que los niños ya estuvieron mucho tiempo sin clases presenciales por la pandemia del Covid-19 y eso está afectando en su aprendizaje.

Comentaron que algunos de los maestros tuvieron que sacar a los niños para darles clases debajo de los árboles y la techumbre, pero no pueden seguir trabajando así, ya que temen que los niños sufran de deshidrataciones.

Las madres de familia se plantaron en la escuela esta mañana para exigir una solución al problema en el sistema eléctrico. Foto: Debate

Ignacio Pérez Frías, director de esta escuela primaria, la escuela fue víctima del vandalismo y muchos de los aires prácticamente los dejaron sin las piezas fundamentales para operar.

Comentó que de más de 30 aires acondicionados con los que cuenta la escuela, se requieren 12 equipos nuevos.

"Lo que queremos es que nos apoyen con la energía para abocarnos a la compra o adquisición de los aires acondicionados, va a ser una erogación de casi 130 mil pesos, en los cuales se tienen que comprar rededor de 12 aires para seis aulas. Unos estaban viejitos y otros se afectaron con el robo".

Asimismo, las madres de familia dijeron que la escuela, que por la tarde lleva el nombre de Ignacio Martínez Gallegos, tampoco estarán tomando clases porque están en la misma sintonía para que el problema sea resuelto.

La escuela continuará tomada en ambos turnos hasta que la SEPyC resuelva la problemática.