Madres de hijos desaparecidos en Sinaloa no festejan el 10 de Mayo

Los Mochis, Sinaloa.- Sin nada que celebrar, pero con el coraje de encontrar a sus tesoros y mucho que denunciar, las madres con hijos desaparecidos no festejan el 10 de mayo, Día de las Madres, sentenció Mirna Nereyda Medina Quiñónez.

La lideresa del colectivo Rastreadoras de El Fuerte comentó que todos los días desaparecen más personas. Las madres, esposas y familiares son quienes realizan las búsquedas de campo contando con poco o nulo apoyo de las autoridades. Es más, denuncia que “sabemos que muchos de los policías son quienes desaparecen a los jóvenes”.

Medina Quiñónez asegura que no se puede celebrar nada porque “somos madres llenas de dolor, no podemos detenernos a derramar lágrimas, sino debemos tener fuerza para seguir buscando a nuestros tesoros”.

Leer más: Gerardo Vargas Landeros ignora a mujeres policías de Ahome

¿Cómo ha sido su vida desde entonces?

La vida nos cambia, ya nada es igual, nos queda un enorme hueco en el alma. Sé que muchas madres tenemos más hijos, la vida continúa, pero la vivimos con un enorme pesar, sobre todo aquellas que siguen en la búsqueda constante de sus hijos desaparecidos. Sí hemos encontrado muchos cuerpos en estos 8 años: desde el 2014, que se conformó nuestro grupo, se han encontrado más de 2 mil cuerpos.

Desde que desaparecen nuestros hijos ya no vivimos, sino medio vivimos, ya que solo pensamos en encontrar a nuestros desaparecidos, sobre todo cuando nos enfrentamos a una sociedad indolente, a un gobierno que nos tiran a locos; el crimen organizado nos vigila y también nos enfrentamos a policías que trabajan para los delincuentes, nos enfrentamos a una lucha contra titanes.

¿Cuántas mujeres suman ya en el colectivo?

Desde que se formó este grupo se fueron sumando cerca de mil 800 mujeres, pero a lo largo de estos ocho años se han ido haciendo a un lado de manera natural, es decir, hay quienes encuentran a sus hijos y ya no se suman al colectivo, pero como todos los días desaparecen jóvenes el grupo se mantiene en un promedio de 600 mujeres. No obstante, el padrón de desaparecidos es de 2 mil 500 personas.

¿Cómo financian el grupo de Las Rastreadoras?

Bueno, sí recibimos una feriecita de gente que nos apoya, sobre todo del gobierno municipal; no es mucho, pero sí nos apoyan. Teníamos un apoyo económico de la Comisión de Búsqueda del Gobierno del Estado, ese ya no los quitaron.

¿Hay resultados en las investigaciones?

Las autoridades investigadoras nos han quedado a deber, pues no hay seguimiento a las carpetas de investigación. No tenemos el apoyo de la Vicefiscalía, a 8 años a la fecha los investigadores no se han puesto las pilas. Solamente simulan que trabajan cada vez que encontramos los restos de personas en las fosas clandestinas. Cuando encontramos un cuerpo, hasta ahí llega la tarea de la autoridad, pues no le da seguimiento para determinar de qué murió, quién lo mató o quiénes fueron los responsables; ahí estamos completamente abandonadas.

¿Qué proyecto tienen en puerta?

Tenemos la fortuna de que vamos a crear un centro de apoyo a las adicciones, para las familias que tengan una persona con problemas del consumo de drogas.

Leer más: UNESCO condena el asesinato del columnista de EL DEBATE, Luis Enrique Ramírez, y exige su esclarecimiento

EL PERFIL

Mirna Nereyda Medina Quiñónez

-Lideresa del colectivo rastreadoras de El Fuerte

-Lugar de nacimiento: Guasave, Sinaloa.

-Estudios: Educadora. Egresada del Colegio Guasave.

-Trayectoria: Maestra educadora retirada.

-Gestora social.